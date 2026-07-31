5 recetas con air fryer para tus cenas de verano: ¡deliciosas y fáciles de preparar!

¿Evitas a toda costa encender el horno en verano? Con temperaturas por encima de los 35ºC durante el día y que no bajan de 25ºC por la noche, lo último que te apetece es meterte en la cocina con el horno a más de 200ºC. Así que, en este caso, lo más cómodo para ti, más sano y más ligero es aprovechar las funciones de una freidora de aire para preparar platos más originales.

Con una air fryer puedes cocinar verduras, pollo, pescado, pizzas y postres con un resultado muy parecido al de un horno. A la temperatura adecuada, los platos quedan jugosos por dentro y crujientes por fuera, sobre todo con la freidora de aire Dual Blaze Twinfry de Cosori, rebajada un 15% en su tienda online con el cupón exclusivo ELESPANOL.

Lo que diferencia a esta freidora de aire de otras

Capacidad flexible de 8,6 litros para cocinar en una única cesta o en dos zonas independientes.

Sistema Dual Blaze con cuatro elementos calefactores para no tener que dar la vuelta a los alimentos.

Consume hasta un 61% menos que un horno y puedes cocinar con un 95% menos de aceite frente a las freidoras convencionales.

Las cestas son aptas para lavavajillas y tienen revestimiento cerámico sin PFAS.

Cocina más rápido y con menos aceite con la air fryer dual de Cosori

Dual Blaze Twinfry Cosori

La freidora de aire Dual Blaze Twinfry de Cosori se diferencia de cualquier otro modelo por su diseño horizontal y por ser una air fryer dual. Es decir, que tiene dos cubetas independientes para cocinar dos recetas al mismo tiempo sin que se mezclen los olores, los sabores y con una función que las sincroniza para que terminen justo a la vez.

Y si en algún momento lo necesitas, puedes convertirlas en una única cubeta de gran tamaño para cocinar varias raciones de una misma elaboración. Lo que también nos encanta (y le vas a sacar mucho partido) es la tecnología Dual Blaze, con calentamiento arriba y debajo para cocinar los alimentos por los dos lados y no tener que abrir la cesta para darle la vuelta.

5 ideas de recetas para las cenas de verano

Estas son algunas ideas de recetas con air fryer para tus cenas de verano en casa, ya sea solo, en pareja, con amigos o familia:

Brochetas de pollo con verduras. Salmón con espárragos verdes. Patatas gajo con queso, bacon y especias. Calabacín relleno de atún y queso. Mini pizzas de tortilla de trigo.

¿Te animas? Lo vas a agradecer en verano y durante el resto del año, pues ya es imprescindible tener una freidora de aire en casa. Consigue esta de Cosori rebajada con el código ELESPANOL.

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