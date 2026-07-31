Si quieres aprovechar el mes de agosto al máximo, necesitas esta tumbona de jardín cómoda, resistente y barata 

¿Ya te has ido de vacaciones y te espera todo el mes de agosto en casa? Que no cunda el pánico, porque hay muchas maneras de disfrutar del mes más caluroso del año, sobre todo si tienes la suerte de vivir en una casa con jardín, patio o terraza. Y todo empieza en este pequeño espacio al aire libre con una buena tumbona de jardín, una mesa para comer y una piscina.

A diferencia de lo que estás pensando, no necesitas que este espacio sea enorme. Y por eso hemos fichado en Carrefour la tumbona de jardín apilable Málaga, rebajada a menos de 30€ solo por tiempo limitado si la compras ahora. ¡Tiene un precio perfecto para comprar varias unidades!

Puntos fuertes de la tumbona de jardín rebajada

Diseño apilable para guardar varias tumbonas juntas y ocupar el mínimo espacio.

Mide 190,2 cm x 62,9 cm y resiste hasta 160 kg.

Solo pesa 7,8 kg, así que es muy fácil moverla de un lado a otro sin esfuerzo.

Respaldo regulable para adaptar la posición a tus necesidades.

Una tumbona de jardín para disfrutar al máximo en agosto

tumbona de jardín apilable Málaga Carrefour

La tumbona de jardín apilable Málaga es una de las más vendidas en el catálogo de jardín de Carrefour, que tiene un 20% de descuento en todo el mobiliario de jardín. Es cómoda para el día a día, resistente y el respaldo se puede reclinar en distintas posiciones para tomar el sol, echarte una siesta o leer.

El formato apilable permite poner una encima de otra si tienes varias tumbonas, y como pesa menos de 8 kg la puedes mover de un rincón a otro fácilmente. Otra ventaja es que el color neutro de la tumbona queda muy bien con decoraciones mediterráneas, nórdicas o cualquier otra estética.

Trucos para decorar tu jardín este verano

A estas alturas del verano, seguro que tienes tu jardín o patio bastante bien amueblado y decorado. Pero si aprovechas ahora para comprar una tumbona de jardín o para renovar las que ya tienes, puedes hacer otros pequeños cambios sin gastarte demasiado:

Acompaña la tumbona con una pequeña mesa auxiliar donde dejar un libro o una bebida.

Si quieres que la tumbona sea más cómoda, añade varios cojines o una colchoneta.

Para la tarde/noche, una guirnalda de luces LED solares o varios faroles repartidos por el jardín.

Añade algunas plantas en macetas de diferentes alturas (lavanda, romero o gramíneas) para dar color, movimiento y un toque más fresquito al jardín.

Disfrutar de tu patio o jardín este mes de agosto te va a costar muy poco, sobre todo si empiezas por esta tumbona rebajada en Carrefour a menos de 30€. ¡Nos encanta!

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