He probado este tratamiento de luz azul contra el acné y estoy viviendo el verano con la mejor piel de mi vida

La piel con acné es delicada y bastante difícil de tratar, sobre todo porque los brotes pueden deberse a distintas causas y en muchos casos son hormonales. El resultado es una dermis con brotes de acné frecuentes, exceso de grasa, poros obstruidos y pequeñas imperfecciones que en absoluto se limitan únicamente a la adolescencia. Si te suena de algo, seguro que has probado cremas, sérums e incluso algún que otro tratamiento en centros de belleza.

Hace unos meses, le di una oportunidad al tratamiento para el acné ESPADA de Foreo, una tecnología con luz azul que actúa directamente sobre las bacterias relacionadas con el acné para mejorar el aspecto de la piel. Lo utilizo a diario, junto a una buena limpieza facial y una skincare adecuada, y tengo la piel mucho mejor, con menos granitos y un tono más uniforme. ¿Te animas a probarlo? Ahora está rebajado en la web de Foreo y con el cupón FOREOCARE tienes un 35% de descuento extra sobre el precio ya rebajado, así que se queda en menos de 95€. Y te aseguro que la inversión merece mucho la pena.

Ventajas de este tratamiento para el acné

El 75% de las personas notan resultados visibles en una sola sesión.

4 de cada 5 usuarios confirman que se han reducido las imperfecciones con un uso habitual.

El 90% nota la piel más sana y menos irritada.

Puedes hacerte hasta 50 tratamientos por cada carga.

Utiliza la luz azul para tratar los granitos

ESPADA de Foreo Foreo

El tratamiento para el acné ESPADA de Foreo actúa directamente sobre los granitos cuando aparecen, así que no necesitas utilizarlo en todo el rostro. Funciona con tecnología de luz azul LED para mejorar las imperfecciones y respetar al mismo tiempo el resto de la piel que no tiene granitos.

Tiene un tamaño muy compacto para utilizarlo en casa o llevártelo de viaje, pues es recargable por USB. Por supuesto, está fabricado con silicona de grado médico, un material perfecto para cuidar la piel grasa y muy fácil de limpiar.

Cómo utilizar el dispositivo ESPADA de Foreo

Sea como sea tu rutina actual de skincare, es super fácil utilizar este tratamiento de Foreo.

Limpia bien la piel para eliminar cualquier resto de maquillaje, protector solar o suciedad, y sécala después. Coloca el dispositivo de Foreo sobre el granito que quieras tratar y mantenlo durante el tiempo que indique el aparato. Continúa con el resto de granitos e imperfecciones que tengas en el rostro. Al terminar, completa tu rutina de piel grasa con un sérum, crema hidratante y protector solar.

Aprovecha que está rebajado a menos de 95€ entre el descuento que tiene en la web y el códigoFOREOCARE, porque merece muchísimo la pena y ahora mismo es una ganga.

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