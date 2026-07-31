HUAWEI WATCH GT Runner 2

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Huawei

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Ni Garmin ni Polar: HUAWEI tiene el nuevo smartwatch que conquista a los runners

Si estás empezando a correr, tienes ya muchos kilómetros a tus espaldas o te preparas para una carrera, este smartwatch de HUAWEI tiene que ser tuyo.

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Los relojes inteligentes han reemplazado casi por completo a los relojes de toda la vida. En parte, porque hay dispositivos para todas las necesidades: para personas que llevan una vida activa, para controlar funciones de salud, hacer deporte a una intensidad moderada y también para los que corren o se preparan para su próxima maratón.

Si eres runner (a cualquier nivel), te va a alucinar el nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2, porque es un smartwatch para personas que salen a correr a menudo, ya sea para preparar su primera 10K, un medio maratón o mejorar poco a poco después de cada entrenamiento. Lleva pocos meses en la familia de HUAWEI y ya se ha colado entre los más vendidos, por encima incluso de marcas de referencia para runners como Garmin o Polar. ¡Cuesta menos de 300€!

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5 razones para comprar el HUAWEI WATCH GT Runner 2

  1. Diseño muy ligero de solo 34,5 gramos y solo 10,7 mm de grosor.
  2. Posicionamiento un 20% más preciso gracias a la nueva antena flotante 3D y al GPS de doble banda.
  3. 14 días de batería con un uso ligero o 32 horas de entrenamiento con GPS.
  4. Pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits de brillo, perfecta para consultar datos incluso a plena luz del día.
  5. Modo Maratón inteligente con planes personalizados, predicción de tiempo y métricas profesionales.

El smartwatch que te ayuda a conseguir tus objetivos

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 Huawei

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 es un reloj inteligente que conquista a los runners por muchísimas razones, pero una de peso es que registra todos los datos de tus entrenos y te ayuda a mejorar. Por ejemplo, analiza el umbral de lactato, la potencia de carrera, la intensidad del esfuerzo o la variabilidad de la frecuencia cardíaca para que obtengas una visión mucho más amplia de tu estado físico.

También incluye planes de entrenamiento adaptados a tu rendimiento y al objetivo en el que estés trabajando. Si tienes una carrera en los próximos meses, el smartwatch ajusta las sesiones para que llegues a tu objetivo en el mejor estado de forma posible, además de calcular los tiempos según tu evolución. Y durante la carrera, también te echa una mano con más datos y te motiva.

Cómo conseguir este reloj más barato en la HUAWEI Store

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 es uno de los últimos lanzamientos de la marca, así que no lo vas a encontrar con grandes ofertas en casi ninguna parte. A menos que lo compres en la HUAWEI Store, donde suele haber descuentos interesantes para estrenar tecnología a precios más bajos.

Este reloj inteligente para runners está rebajado 100€, te puedes ahorrar un 8% con el cupón A8REBAJAS26 y además incluye una correa extra de regalo y el servicio Multipass (valorado en 116€) gratis durante 90 días. ¿Qué más puedes pedir?

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Aprovecha los descuentos que tiene este reloj inteligente en la HUAWEI Store, con sus más de 100 modos deportivos, llamadas Bluetooth, música, funciones de salud avanzadas, monitorización del sueño y mucho más.

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