Ni Garmin ni Polar: HUAWEI tiene el nuevo smartwatch que conquista a los runners

Los relojes inteligentes han reemplazado casi por completo a los relojes de toda la vida. En parte, porque hay dispositivos para todas las necesidades: para personas que llevan una vida activa, para controlar funciones de salud, hacer deporte a una intensidad moderada y también para los que corren o se preparan para su próxima maratón.

Si eres runner (a cualquier nivel), te va a alucinar el nuevo HUAWEI WATCH GT Runner 2, porque es un smartwatch para personas que salen a correr a menudo, ya sea para preparar su primera 10K, un medio maratón o mejorar poco a poco después de cada entrenamiento. Lleva pocos meses en la familia de HUAWEI y ya se ha colado entre los más vendidos, por encima incluso de marcas de referencia para runners como Garmin o Polar. ¡Cuesta menos de 300€!

5 razones para comprar el HUAWEI WATCH GT Runner 2

Diseño muy ligero de solo 34,5 gramos y solo 10,7 mm de grosor. Posicionamiento un 20% más preciso gracias a la nueva antena flotante 3D y al GPS de doble banda. 14 días de batería con un uso ligero o 32 horas de entrenamiento con GPS. Pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits de brillo, perfecta para consultar datos incluso a plena luz del día. Modo Maratón inteligente con planes personalizados, predicción de tiempo y métricas profesionales.

El smartwatch que te ayuda a conseguir tus objetivos

Huawei Watch GT Runner 2 Huawei

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 es un reloj inteligente que conquista a los runners por muchísimas razones, pero una de peso es que registra todos los datos de tus entrenos y te ayuda a mejorar. Por ejemplo, analiza el umbral de lactato, la potencia de carrera, la intensidad del esfuerzo o la variabilidad de la frecuencia cardíaca para que obtengas una visión mucho más amplia de tu estado físico.

También incluye planes de entrenamiento adaptados a tu rendimiento y al objetivo en el que estés trabajando. Si tienes una carrera en los próximos meses, el smartwatch ajusta las sesiones para que llegues a tu objetivo en el mejor estado de forma posible, además de calcular los tiempos según tu evolución. Y durante la carrera, también te echa una mano con más datos y te motiva.

Cómo conseguir este reloj más barato en la HUAWEI Store

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 es uno de los últimos lanzamientos de la marca, así que no lo vas a encontrar con grandes ofertas en casi ninguna parte. A menos que lo compres en la HUAWEI Store, donde suele haber descuentos interesantes para estrenar tecnología a precios más bajos.

Este reloj inteligente para runners está rebajado 100€, te puedes ahorrar un 8% con el cupón A8REBAJAS26 y además incluye una correa extra de regalo y el servicio Multipass (valorado en 116€) gratis durante 90 días. ¿Qué más puedes pedir?

Aprovecha los descuentos que tiene este reloj inteligente en la HUAWEI Store, con sus más de 100 modos deportivos, llamadas Bluetooth, música, funciones de salud avanzadas, monitorización del sueño y mucho más.

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