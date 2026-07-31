El chollo que hace más sencilla la limpieza en casa: así es el robot aspirador que aspira, pasa la mopa y friega en una pasada

Más de un 34% de los hogares españoles tienen un robotaspirador, y la cifra sigue aumentando a medida que estos dispositivos son cada vez más inteligentes y bajan su precio. Hemos pasado de los modelos que solo barrían el suelo a los más avanzados, que también pasan la mopa, friegan, crean un mapa 3D de tu casa y los puedes programar para que empiecen a limpiar desde cualquier parte.

El mejor ejemplo de este avance en la tecnología es el robot aspirador Serie 7000 de AEG, pues tiene las funciones que le pides a un aparato de este tipo (potencia de succión, función mopa, control mediante la app, navegación LiDAR…). Por suerte, en las últimas semanas ha bajado su precio en la tienda online de AEG y además puedes aplicar el cupón10DESCAEG para conseguirlo con un 10% de descuento adicional. ¡Cuesta menos de 180€!

Todo lo que aporta este robot aspirador en el día a día

Potencia de succión de hasta 4.000 Pa para recoger polvo, pelos de mascotas y suciedad incrustada.

175 minutos de autonomía en el modo de bajo consumo.

El sistema de navegación LiDAR crea un mapa 3D de tu casa y optimiza el recorrido.

Aspira y friega a la vez gracias a la función 2 en 1.

Lo puedes controlar por completo desde la app (programar la limpieza, ver mapas en tiempo real, establecer zonas prohibidas…).

Limpia tu casa de manera inteligente sin esfuerzo

robot aspirador Serie 7000 de AEG AEG

El robot aspirador Serie 7000 de AEG es una de las mejores inversiones que puedes hacer en casa. Este tipo de dispositivos son cada vez más inteligentes, limpian con total precisión, salvan obstáculos, evitan caídas por las escaleras y los puedes programar para que empiecen a funcionar aunque no estés en casa.

Y como un robotavanzado que es, incluye navegación láser de última generación, crea un mapa de tu vivienda, permite programar la limpieza y puede aspirar, barrer, pasar la mopa y hasta fregar el suelo en una sola pasada. Además, con autonomía suficiente para viviendas de todos los tamaños.

¿Merece la pena comprarlo?

Si llevas tiempo queriendo comprar un robot aspirador que te quite trabajo en casa sin gastarte un dineral, sí que merece mucho la pena. El Serie 7000 de AEG es un dispositivo con funciones que hace unos años estaban reservadas a modelos mucho más caros, como la navegación LiDAR, la limpieza por zonas o que aspire y friegue a la vez.

Sin embargo, cada vez hay más opciones para elegir en el mercado, así que eso ha llevado a muchas marcas a bajar sus precios. Es el caso de este robot de AEG, que cuesta menos de 180€, te va a hacer la vida más fácil y además vas a amortizar la inversión en muy pocas semanas.

Si lo quieres en casa, aprovecha las ofertas de la tienda online de AEG con hasta un 58% de descuento solo hasta el 31 de agosto. Eso sí, los productos rebajados tienen unidades limitadas, así que date prisa antes de que la oferta vuele.

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