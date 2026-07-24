Si solo pudiera llevar una cosa a la playa, sería esta bruma para cuerpo y pelo rebajada en MiiN Cosmetics

El verano pasado dejé de utilizar perfume durante el día, y este año he vuelto a repetir. Y no, no significa que no utilice ningún aroma. Todo lo contrario. Una amiga me recomendó la bruma para cuerpo y pelo Hair & Body Mist White Rain de Skybottle, y desde entonces la llevo a todas partes. Es una fórmula fresquita con aroma floral que aguanta muchísimas horas y además refresca la piel.

¿Por qué me gusta tanto? Porque el aroma es mucho más ligero que el de un perfume, refresca y puedo aplicarla tantas veces como quiera sin sentir que el olor es demasiado intenso. La utilizo después de la playa, al salir del gimnasio, al viajar en coche o en transporte público o simplemente cuando necesito refrescarme. Y he aprovechado las ofertas de MiiN Cosmetics para reponerla (en este y otros aromas), porque está en oferta y además tienes un 10% de descuento extra con el cupón exclusivo ELESPANOL10. ¡No te va a defraudar!

Lo que más me gusta de esta bruma de cuerpo y pelo

Se puede aplicar sobre la piel y el pelo para dejar un buen olor y refrescar.

El aroma floral tiene notas inspiradas en nardos y madreselvas que dejan una sensación muy agradable en verano.

Contiene extracto de loto de nieve, semilla de algodón y soja, que hidratan la piel y aportan una sensación calmante.

La puedes llevar en el bolso y pulverizarla en cualquier momento.

La alternativa más fresquita al perfume en verano

Hair & Body Mist White Rain de Skybottle Skybottle

La bruma para cuerpo y pelo Hair & Body Mist White Rain de Skybottle es una maravilla que me hubiera encantado descubrir antes. Deja un aroma muy agradable que se nota cuando alguien se acerca, pero en absoluto es excesivo. Además, deja un efecto como 'recién salida de la ducha', pero mantenido durante todo el día, incluso fuera de casa.

También me encanta porque está formulado con ingredientes de origen vegetal, así que siento que me hidrata la piel. Viene muy bien después del sol o si he estado mucho tiempo en un espacio con el aire acondicionado. Y en el pelo queda muy bien. No es bueno utilizar perfumes en el cuero cabelludo por el alcohol, pero esta bruma es apta para el cabello, deja un aroma agradable y una sensación de frescor que agradecerás en verano.

Todos los usos que le puedes dar a la bruma de Skybottle

Técnicamente, es una bruma que podemos aplicar en el cuerpo y el pelo tantas veces como queramos, pero en este año he descubierto que tiene muchos más usos (y no solo en verano).

Por ejemplo, sobre la ropa cuando quiero refrescarla, después de cambiar las sábanas o las toallas, sobre los cojines del sofá e incluso dentro del coche cuando pasa varios días cerrado.

Si la compras ahora que está rebajada —no olvides aplicar el cupón ELESPANOL10 para un 10% extra—, le vas a sacar mucho partido y la vas a empezar a recomendar a tus amigas. ¡Prometido!

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