Adiós al calor, al polvo y al polen: un purificador de aire mantiene el ambiente más limpio en verano

¿El ventilador o el aire acondicionado es imprescindible en tu casa en verano? Estamos de acuerdo, porque las temperaturas cada vez son más extremas, pero te estás perdiendo muchas cosas por no tener un purificador de aire. Estos dispositivos se encargan de filtrar el aire del interior para reducir las partículas de polvo, polen, pelos de mascotas y alérgenos.

Es normal que en verano tengas las ventanas abiertas durante buena parte del día y, aunque tengas mosquitera, se cuela el polen, la contaminación y partículas del exterior. Así que estos dispositivos, como el purificador de aire Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, son la solución para mejorar la calidad del aire que respiras en casa y de paso disipar el calor, aunque no sea su función principal.

Características más importantes de este purificador de aire

El sistema de filtración en tres capas captura partículas de hasta 0,3 micras para mantener el aire más limpio.

Recomendado para estancias de entre 16 y 27 m², ideal para dormitorios, despachos o salones pequeños.

Alcanza un CADR de 230 m³/h, lo que renueva el aire en menos tiempo.

Control total desde la app Xiaomi Home para activarlo antes de llegar a casa.

Así puedes respirar un aire más limpio en casa

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Xiaomi

El purificador de aire Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, como ya indica su nombre, tiene un tamaño compacto, por lo que puedes colocarlo en el recibidor, en una cómoda en el dormitorio o en el salón y que pase desapercibido. Su sistema de filtración retiene las partículas presentes en el ambiente, incluidas las más pequeñas (0,3 micras). Además, tiene certificación TÜV Rheinland para filtrar alérgenos, lo que viene bien para personas sensibles al polen y al polvo.

Otro punto a favor es la conectividad. Desde la app Xiaomi Home puedes ponerlo en funcionamiento aunque no estés en casa, y así te encontrarás un ambiente menos cargado y más fresquito al llegar. Y con un nivel de ruido por debajo de los 60 dB.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve un purificador de aire?

Un purificador de aire se encarga de filtrar el aire del interior de la vivienda para reducir el polvo, el polen, los alérgenos y otras partículas en suspensión para respirar un aire mucho más limpio en casa.

¿Es útil un purificador de aire en verano?

Sí. En verano abrimos más las ventanas, por lo que aumenta la entrada de polen, polvo o contaminación desde el exterior, y el purificador se encarga de reducirlas.

¿Qué tamaño de habitación cubre este purificador?

Este purificador de aire está recomendado para estancias de entre 16 y 27 m², así que es adecuado para dormitorios, despachos o salones pequeños y medianos.

¿Se puede controlar desde el móvil?

Sí. Es compatible con la app XiaomiHome, así que lo puedes activar a distancia y gestionar todas las funciones como si lo tuvieras delante.

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