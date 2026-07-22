El tratamiento antiedad profesional que ahora puedes hacerte en casa

¿Te preocupan las arrugas, la pérdida de firmeza o la falta de luminosidad de la piel? FAQ™ 101 es un dispositivo que reúne algunas de las tecnologías más utilizadas en tratamientos profesionales para ayudarte a cuidar el rostro desde casa.

Perfecto para combatir las arrugas, la flacidez y la falta de luminosidad, ahora puedes conseguirlo rebajado en FOREO con nuestro cupón del 35% de descuento 'FOREOCARE' y disfrutar de un tratamiento antiedad más completo sin renunciar a la comodidad.

Puntos clave de FAQ™ 101

Combina radiofrecuencia, luz LED y masaje T-Sonic™

Ayuda a mejorar la firmeza y la elasticidad de la piel

Aumenta la hidratación y potencia la luminosidad del rostro

Tratamientos guiados y personalizables desde la aplicación

Diseño ergonómico, inalámbrico y fácil de utilizar

Incluye bolsa de transporte, soporte y paño de limpieza

Más detalles de este dispositivo antiedad

FAQ™ 101 Foreo

FAQ™ 101 es un dispositivo facial antiedad que regala una experiencia de cuidado profesional en casa. Aúna en un mismo aparato radiofrecuencia para estimular la producción de colágeno y elastina con terapia de luz LED y masaje T-Sonic™, ayudando a mejorar la apariencia de las arrugas, la textura y la luminosidad de la piel. El último, concretamente, favorece la microcirculación y ayuda a mejorar la absorción de los productos cosméticos utilizados durante la rutina.

Sus tratamientos pueden personalizarse mediante la aplicación móvil, que ofrece sesiones guiadas adaptadas a las necesidades de cada usuario. Por otro lado, su diseño inalámbrico permite utilizarlo cómodamente en cualquier momento y lugar. Asimismo, su sistema Anti-Shock™ contribuye a que la experiencia resulte más cómoda y segura.

Se trata de un dispositivo ideal para cuidar la piel del rostro, y hoy puedes comprarlo con un descuento del 35% si usas nuestro cupón FOREOCARE.

Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia puede utilizarse?

La frecuencia de uso dependerá del programa seleccionado y de las recomendaciones del fabricante. Lo habitual es incorporarlo progresivamente a la rutina facial para obtener mejores resultados.

¿Es necesario utilizar productos cosméticos durante el tratamiento?

Sí. Para utilizar las tecnologías de radiofrecuencia es recomendable emplear un producto conductor compatible, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante para garantizar un uso adecuado.

¿Es apto para todos los tipos de piel?

Está diseñado para adaptarse a la mayoría de tipos de piel, aunque en casos de pieles especialmente sensibles o determinadas condiciones dermatológicas es aconsejable consultar previamente con un profesional sanitario.

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