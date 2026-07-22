LG rebaja el combi inteligente que enfría mejor y gasta menos

¿Tu frigorífico consume demasiado, enfría de forma irregular o se te estropean antes los alimentos? El LG GBBSJ2CCSW está pensado para conservar mejor tus compras, reducir el consumo energético y ofrecer un gran espacio interior.

Así que si estabas pensando en renovar el tuyo, ahora es el momento. Porque LG ha rebajado este modelo inteligente y puedes ahorrar tanto en la compra como en la factura de la luz. Sobre todo, si aplicas nuestro código LGELESPANOL10 en el momento de la compra, pues conseguirás un 10% extra de descuento.

Características clave

Capacidad total de 375 litros

Tecnología DoorCooling+ para un enfriamiento más rápido y uniforme

Clasificación energética C de alta eficiencia

Compresor con garantía de por vida

Cajón Digital FreshConverter+ con temperatura ajustable

Compatible con LG ThinQ para optimizar el consumo energético

Así es el combi LG GBBSJ2CCSW

LG GBBSJ2CCSW LG

El LG GBBSJ2CCSW es un frigorífico combi de gran capacidad que aúna en un solo dispositivo eficiencia energética, conservación avanzada y conectividad inteligente.

Su sistema DoorCooling+ distribuye el aire frío de forma más rápida y homogénea,su Linear Cooling mantiene una temperatura estable para conservar los alimentos frescos durante más tiempo, y además incorpora un cajón multitemperatura ideal para carne, pescado, bebidas o alimentos delicados.

Todo ello con un diseño elegante de 2,03 metros de altura y un funcionamiento eficiente pensado para el uso diario. Ah, y con una rebaja del 23,6% en la web de LG que puedes ampliar un 10% haciendo uso del código LGELESPANOL10 en el momento de la compra.

¿Para quién es?

Este frigorífico es ideal para:

Familias que necesitan gran capacidad de almacenamiento

Quienes quieren reducir el consumo eléctrico en casa

Usuarios que buscan conservar mejor los alimentos frescos

Cocinas modernas que apuestan por electrodomésticos inteligentes

Personas que valoran la durabilidad y las garantías del fabricante

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