Pack Contorno de Ojos Ondo Beauty 36.5: una rutina completa para una mirada más luminosa y descansada

¿Notas el contorno de los ojos apagado, deshidratado o con signos de cansancio? Este pack reúne todo lo necesario para cuidar una de las zonas más delicadas del rostro. Además, ahora puedes conseguirlo rebajado por 64,99€ (antes 105,96€) si lo compras en la web de Miin Cosmetics, o por un poquito menos si aplicas el cupón ELESPANOL10 en el momento de hacer la compra.

Características clave

Rutina completa para hidratar, iluminar y descongestionar el contorno de ojos

Incluye tres productos en tamaño completo

Contiene ingredientes como niacinamida, cafeína, péptidos, bakuchiol y ácido hialurónico

Neceser exclusivo de edición limitada incluido.

Ideal para incorporar tanto en la rutina de día como de noche.

¿Qué incluye el pack?

Pack Contorno de Ojos Ondo Beauty 36.5 Ondo

Caffeine & Green Tea Antioxidant Eye Patches: Estos parches proporcionan un extra de frescor e hidratación cuando más lo necesitas. Son ideales para utilizar antes de un evento, tras una mala noche o simplemente para regalarle unos minutos de cuidado a tu mirada.

Niacinamide & Green Tea Eye Serum: Se trata del primer paso de la rutina diaria del contorno de ojos. Su textura ligera hidrata y ayuda a mejorar el aspecto general de la piel gracias a una fórmula que incluye:

Peptide Complex & Bakuchiol Nourishing Eye Cream: El último paso de la rutina aporta nutrición y ayuda a mantener la hidratación del contorno de ojos. Su fórmula incorpora péptidos, Bakuchiol e ingredientes nutritivos que aportan confort y suavidad.

Green Ritual Pouch: El pack incluye un neceser exclusivo de edición limitada, ideal para guardar tus productos de cuidado facial o llevarlos de viaje cómodamente.

Recuerda que hoy está de oferta y que, además, si aplicas nuestro cupón promocional ELESPANOL en el carrito, puedes llevarte un 10% extra de descuento.

Preguntas frecuentes sobre el Pack Contorno de Ojos Ondo Beauty 36.5

¿Es adecuado para todo tipo de pieles?

Sí. Sus fórmulas están pensadas para cuidar la delicada zona del contorno de ojos y pueden incorporarse en la mayoría de rutinas faciales.

¿Los parches se pueden utilizar solo cuando tengo la mirada cansada?

Por supuesto. Aunque se recomiendan varias veces por semana, también son perfectos para utilizar antes de un evento, después de un viaje o cuando quieras darle un extra de frescor al contorno.

¿Puedo utilizar los productos bajo el maquillaje?

Sí. El sérum y la crema pueden aplicarse durante la rutina de mañana y dejar que se absorban antes de maquillarte.

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