Descubre el sofá del que no querrás levantarte y que además resiste el día a día

Encontrar un sofá bonito suele implicar renunciar a la comodidad o preocuparse constantemente por las manchas y el mantenimiento. El sofá Gala de Kave Home pone fin a ese dilema gracias a su sentada extra suave, sus fundas lavables y su tejido antimanchas.

Además, ahora puedes conseguirlo rebajado y llevarte un modelo diseñado para durar muchos años sin perder estilo ni confort. Solo tienes que aplicar el cupón DEAL100, válido para conseguir un descuento de 100€ en compras superiores a los 700€. ¿Te conviene más conseguir un 5% de descuento? Entonces usa el código AFFELESPANOLKAVE, en su caso, válido para toda la web excepto para Kave Gallery y el servicio de interiorismo.

Características principales

Blando y envolvente con efecto plumón

Tapizado en chenilla de poliéster y algodón

Tratamiento antimanchas de fácil limpieza

Cojines desenfundables, reversibles y lavables

Certificado Contract para uso intensivo

Fabricado en Europa con madera certificada FSC.

Todos los detalles del sofá Gala de Kave Home

Sofá Gala de Kave Home Kave Home

El sofá Gala ha sido diseñado para quienes buscan la mayor comodidad en su sofá bonito. Sus formas redondeadas y sus amplias dimensiones aportan un aspecto elegante y acogedor al salón, y su sentada blanda ofrece una experiencia especialmente cómoda.

El tapizado en chenilla resulta suave al tacto y cuenta con tratamiento antimanchas para facilitar su mantenimiento. Además, sus cojines son desenfundables, reversibles y lavables, convirtiéndolo en una opción práctica y duradera para el uso diario.

¿Verdad que es una maravilla? Pues recuerda que puedes bajarle el precio aplicando uno de nuestros cupones: DEAL100 para conseguir un descuento de 100€ en compras superiores a los 700€ o AFFELESPANOLKAVE para descontar un 5%.

Preguntas frecuentes

¿Los cojines recuperan su forma después del uso?

Gracias a la combinación de fibras y espuma de alta densidad, los cojines mantienen un buen nivel de confort y recuperan su volumen con facilidad tras su uso habitual.

¿Es un sofá adecuado para utilizar todos los días?

Ha sido certificado para uso intensivo, por lo que está diseñado para soportar un uso frecuente sin comprometer su comodidad ni su durabilidad.

¿El tejido resulta agradable durante todo el año?

La chenilla ofrece un tacto suave y agradable tanto en invierno como en épocas más cálidas, aportando además un acabado elegante y acogedor.

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