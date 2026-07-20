Samsung rebaja 240€ el Galaxy S26 por tiempo limitado

Cambiar de móvil suele significar renunciar a alguna característica importante, porque mejor cámara, más batería o una pantalla más grande suelen disparar el precio. La buena noticia es que Samsung ha rebajado hoy el Galaxy S26 en 240 euros, convirtiéndolo en una oportunidad mucho más interesante para quienes buscan un smartphone premium que dure varios años. Sigue leyendo, que te contamos todo lo que tienes que saber sobre uno de los móviles más esperados.

Características principales del Samsung Galaxy S26

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de gran calidad

Galaxy AI integrada

Triple cámara con teleobjetivo y zoom óptico

Hasta 30 horas de reproducción de vídeo

Procesador Exynos 2600 optimizado para Galaxy

Acabados premium propios de la gama alta de Samsung.

Todos los detalles del Samsung Galaxy S26

Galaxy S26 Samsung

Si andas buscando un móvil potente y preparado para acompañarte durante años, el Samsung Galaxy S26 puede ser una de las mejores opciones para ti. Es ideal para cualquier persona que busque un smartphone premium sin dar el salto a los modelos Plus o Ultra, y es que tiene características de lo más interesantes.

Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+ ofrece una excelente calidad de imagen tanto para consumir contenido multimedia como para trabajar o navegar cómodamente. Además, incorpora Galaxy AI, que añade numerosas funciones inteligentes diseñadas para facilitar el uso diario del dispositivo.

En cuanto a las fotos, cuenta con una cámara principal de 50 MP acompañada de un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x, proporcionando una gran versatilidad para fotografía y vídeo. Su batería de 4.300 mAh promete hasta 30 horas de reproducción de vídeo y el procesador Exynos 2600 personalizado para Galaxy garantiza un rendimiento fluido y eficiente. Y todo ello, hoy, puedes conseguirlo más barato que nunca, porque Samsung ha rebajado este móvil 240€ en su web.

Lo mejor del Galaxy S26 frente al resto de la gama

Si prefieres un móvil más manejable que los modelos Plus o Ultra, el Galaxy S26 mantiene gran parte de la experiencia premium de la familia Galaxy en un tamaño mucho más cómodo para el bolsillo y para el uso diario. Y eso, junto al hecho de que hoy está por debajo de los 1000€, puede convertirlo en la mejor opción para ti.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.