Klack Súper Hair Dryer: secado rápido, menos encrespamiento y acabado de peluquería en casa

Si llevas media vida peleándote con el secador, el encrespamiento o tardando una eternidad en secarte el pelo, el Klack Súper Hair Dryer puede convertirse en tu nuevo imprescindible. Además, ahora puedes conseguirlo con un gran descuento, por casi la mitad de su precio habitual, en PcComponentes. Muchas personas lo tienen ya en casa, y con sus reseñas, han hecho que tenga una valoración media de 4,6 estrellas sobre 5. Sin duda, una muestra de su eficiencia y una razón para que le eches un vistazo.

Lo que más nos gusta

Tecnología iónica que ayuda a reducir el encrespamiento y aporta más brillo al cabello

Diseño silencioso y sin aspas que disminuye las vibraciones durante el uso

3 velocidades y temperatura regulable para adaptarse a diferentes tipos de cabello

Incluye difusor, concentrador y boquilla alisadora magnéticos

Potencia de 1.600W para un secado rápido y eficiente

Apto para cabello liso, ondulado, rizado o grueso

Un secador pensado para cuidar tu cabello

Klack Súper Hair Dryer Klack

El Klack Súper Hair Dryer utiliza tecnología iónica para emitir iones negativos que ayudan a reducir la electricidad estática del cabello. Tras su uso, el pelo más suave, con menos encrespamiento y con un acabado más brillante. Además, incorpora un sistema de protección térmica que ayuda a mantener una temperatura adecuada durante su funcionamiento para evitar un exceso de calor sobre la fibra capilar.

Asimismo, es un secador sin aspas que genera un flujo de aire uniforme y potente, pero con menos ruido y vibraciones que muchos secadores convencionales. Esto hace que sea especialmente cómodo para usar a diario, incluso si tienes el pelo largo o abundante y necesitas varios minutos de secado.

Por otro lado, el secador incluye tres accesorios magnéticos que se colocan fácilmente, y gracias a ellos podrás adaptar el secado tanto si buscas un acabado natural como un peinado más trabajado. Y sus diferentes velocidades y ajustes de temperatura permiten utilizarlo en prácticamente cualquier tipo de cabello.

Hoy, en PcComponentes, tiene un 47% de descuento, así que nosotros, de ti, no perderíamos la oportunidad de comprobar por qué a otras personas les gusta tanto.

Preguntas frecuentes

¿El difusor sirve para potenciar los rizos naturales?

Sí. Es uno de los accesorios más útiles si tienes el pelo rizado u ondulado, ya que distribuye el aire de forma más suave para ayudar a definir el rizo sin generar tanto encrespamiento.

¿Ocupa mucho espacio para guardarlo?

No. Su diseño es bastante compacto y los accesorios magnéticos son fáciles de almacenar, por lo que resulta cómodo para guardarlo en un cajón o llevarlo de viaje.

¿Es adecuado para usarlo todos los días?

Gracias a sus diferentes ajustes de temperatura y a la tecnología iónica, está pensado para un uso frecuente sin castigar innecesariamente el cabello.

¿Se puede utilizar mientras peinas el cabello con un cepillo?

La boquilla concentradora permite dirigir el flujo de aire con precisión, por lo que es perfecta para secar y peinar al mismo tiempo utilizando un cepillo redondo o plano.

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