El ventilador de techo que desaparece cuando no lo usas está de oferta

Cuando llegan las olas de calor del verano, dormir bien o simplemente estar en casa puede convertirse en todo un reto. No siempre apetece tener el aire acondicionado funcionando durante horas por el consumo eléctrico, y los ventiladores de pie ocupan espacio y resultan menos cómodos.

Al otro lado están los ventiladores de techo y, concretamente el modelo Origial AIRBLISS CEILING RETRACTABLE, nos parece todo un acierto. Permite refrescar cualquier estancia de forma silenciosa, eficiente y con un consumo muy reducido. Además, incorpora luz LED regulable y aspas retráctiles que solo aparecen cuando las necesitas. Y lo mejor: PcComponentes lo tiene rebajado por sus PcDays.

A destacar sobre este ventilador Origial

Motor DC silencioso y eficiente

Aspas retráctiles con diseño minimalista

Luz LED regulable con tres tonalidades

Seis velocidades de ventilación

Temporizador programable

Función verano/invierno

Control remoto incluido

Bajo consumo eléctrico

Características del Origial AIRBLISS CEILING RETRACTABLE, en detalle

Origial AIRBLISS CEILING RETRACTABLE Origial

El Origial AIRBLISS CEILING RETRACTABLE es un ventilador de techo que ofrece ventilación e iluminación en un diseño moderno y útil durante todo el año. Su motor DC de 25 W, fabricado en cobre, proporciona un funcionamiento silencioso y eficiente, ideal para dormitorios, salones o despachos. Además, incorpora aspas retráctiles transparentes que permanecen ocultas cuando el ventilador está apagado, consiguiendo una estética mucho más discreta y facilitando la limpieza.

La iluminación LED integrada permite elegir entre tres temperaturas de color (cálida, neutra y fría), adaptándose tanto a momentos de descanso como de trabajo. Además, desde el mando a distancia es posible seleccionar entre seis velocidades, programar el temporizador de 1, 4 u 8 horas y activar la función inversa, que ayuda a distribuir mejor el aire frío en verano o el calor de la calefacción durante el invierno.

PcComponentes celebra ahora sus PcDays con descuentazos en tecnología, y este ventilador de techo blanco tiene una rebaja del 31%. ¡Échale un vistazo antes de que termine!

Preguntas frecuentes

¿Hace mucho ruido mientras funciona?

Gracias a su motor DC, el funcionamiento es especialmente silencioso, por lo que resulta adecuado incluso para dormitorios durante la noche.

¿Las aspas quedan siempre visibles?

No. Permanecen ocultas cuando el ventilador está apagado y solo se despliegan automáticamente al ponerlo en funcionamiento.

¿Es necesario dejar el interruptor de la luz encendido para usar el mando?

Como ocurre con la mayoría de ventiladores de techo con mando, el interruptor debe permanecer conectado para que el ventilador y la iluminación puedan controlarse de forma remota.

¿Se puede instalar en un dormitorio?

Su funcionamiento silencioso, el temporizador y la posibilidad de regular tanto la velocidad como la iluminación lo convierten en una excelente opción para dormitorios.

¿Consume mucho si se deja varias horas encendido?

No. Su motor DC de 25 W está diseñado para ofrecer un consumo muy reducido, siendo una alternativa mucho más eficiente que mantener el aire acondicionado funcionando durante largas horas.

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