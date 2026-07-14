La tablet Samsung que sustituye al portátil tiene un precio nunca visto

Encontrar una tablet que sirva tanto para trabajar como para estudiar o disfrutar del entretenimiento no siempre es sencillo. Muchas se quedan cortas en rendimiento, pantalla o autonomía, y obligan a comprar el lápiz por separado. En cambio, la Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus destaca porque tiene una gran pantalla de 13,1 pulgadas, lleva el S Pen incluido, dispone de funciones de inteligencia artificial y cuenta con una batería de larga duración.

Vaya, que es un dispositivo preparado para acompañarte a cualquier parte, y PcComponentes ha bajado más que nunca su precio.

Lo mejor de la tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus

Pantalla de 13,1" con tratamiento antirreflejos

S Pen incluido de serie

Batería de 10.090 mAh con carga rápida

Certificación IP68 frente al agua y al polvo

Almacenamiento ampliable hasta 2 TB mediante microSD

Todos los detalles de la tablet Samsung que se convierte en portátil

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus Samsung

La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus es una tablet diseñada para quienes buscan un dispositivo versátil que aúne productividad, creatividad y entretenimiento. Su amplia pantalla TFT LCD WQXGA+ de 13,1 pulgadas incorpora tratamiento antirreflejos y tecnología Vision Booster, que mejora la visibilidad incluso bajo la luz del sol. En su interior, el procesador Exynos 1580 junto con 8 GB de RAM garantiza un funcionamiento fluido tanto en multitarea como en aplicaciones exigentes.

Incluye el S Pen de Samsung, ideal para tomar apuntes, dibujar o editar documentos, además de aprovechar funciones inteligentes como Note Assist o Circle to Search gracias a Galaxy AI. Asimismo, su batería de 10.090 mAh permite utilizarla durante toda la jornada y admite carga rápida para minimizar los tiempos de espera. Además, cuenta con certificación IP68 frente al agua y al polvo, conectividad WiFi 6, Bluetooth 5.3 y almacenamiento ampliable mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB.

En PcComponentes cuesta, de forma habitual, 638,52€. Pero gracias a los PcDays de PcComponentes puedes llevártela con un descuento del 16%. ¡Nosotros no lo dejaríamos pasar!

¿Qué dicen otros compradores?

Esta tablet tiene una media de 4,8 estrellas sobre 5, y eso que tiene más de 750 valoraciones. Estas son algunas de las cosas que dicen sobre ella:

"Cumple perfectamente. El lápiz funciona de maravilla. Totalmente recomendado para estudiantes".

"Me encanta que tenga la pantalla grande, de momento, la batería aguanta genial y el lápiz táctil me encanta".

"Es una tablet que funciona muy bien con una pantalla muy sensible para dibujar, increíble para ver películas e incluso tiene potencia para modelado en 3D".

"Pantalla impresionante, agilidad y calidad. Da gusto trabajar con ella".

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