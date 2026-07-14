La aspiradora LG que comprime el polvo para vaciarla muchas menos veces, a un precio irresistible

Vaciar el depósito de la aspiradora constantemente, levantar nubes de polvo al hacerlo o perder potencia con el paso del uso son algunos de los inconvenientes más habituales de muchas aspiradoras sin bolsa. Pero, ¿sabes qué? Que nada de eso te va a pasar si eliges la LG Kompressor, un modelo que incorpora un sistema que comprime automáticamente el polvo mientras aspira, aumentando la capacidad útil del depósito y haciendo que el vaciado sea mucho más limpio e higiénico.

LG le ha aplicado en su web un 33,44% de descuento, y su precio ha bajado nada más y nada menos que 100€. Pero además, nosotros te dejamos por aquí el código LGELESPANOL10 para que te lleves un descuentillo extra.

Lo que más nos gusta de este aspirador sin bolsa LG

Compresión automática del polvo

Vaciado limpio e higiénico

Control electrónico de potencia en el mango

Tubo telescópico con cuatro posiciones

Filtros completamente lavables

Garantía de por vida en el motor o compresor

Los detalles de la aspiradora LG Kompressor

LG Kompressor LG

Hoy queremos recomendarte la LG Kompressor VK8506NHAG es una aspiradora sin bolsa que facilita tanto la limpieza como el mantenimiento diario. Su principal diferencia frente a otros modelos es la tecnología LG Kompressor, que comprime automáticamente el polvo y el pelo dentro del depósito mientras aspira. Este sistema permite almacenar hasta tres veces más suciedad antes de vaciar el depósito y, además, forma bloques compactos que reducen la dispersión del polvo al desecharlos.

Por otro lado, queremos hablarte de su motor de 650W, que proporciona una limpieza eficiente en distintos tipos de superficies, sin olvidarnos de que el regulador electrónico integrado en el mango permite modificar la potencia de forma rápida y cómoda durante el uso.

También incorpora un tubo telescópico con cuatro posiciones de altura para adaptarse a cada usuario y mejorar la ergonomía. Los filtros lavables ayudan a mantener el rendimiento con un mantenimiento sencillo, y los accesorios incluidos permiten limpiar suelos, rincones y otras zonas de difícil acceso.

Con todo esto, LG te ofrece varias cosas para que te la lleves a casa y sientas que sí o sí es un acierto: garantía de por vida en el motor o compresor ofrecida por LG y un descuento actual del 33,44%. Nosotros, además, te regalamos el código LGELESPANOL10 para que consigas un descuento del 10% más.

Preguntas frecuentes

¿Hay que comprar bolsas de recambio?

No. Es una aspiradora sin bolsa, por lo que únicamente tendrás que vaciar el depósito cuando sea necesario.

¿El sistema Kompressor reduce la potencia de aspiración?

La compresión del polvo se realiza dentro del depósito mientras aspiras y está diseñada para aumentar la capacidad sin afectar al rendimiento de limpieza.

¿Los filtros necesitan sustituirse con frecuencia?

No necesariamente. Los filtros son lavables, por lo que pueden reutilizarse siguiendo las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.

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