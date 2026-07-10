Adiós a los granitos: Primor tiene la solución para lucir una piel perfecta por menos de 7€

¿Tienes la tentación de tocarte los granitos que te salen en la cara? Todos lo hemos hecho alguna vez, pese a que está desaconsejado por los dermatólogos. El granito va a empeorar, se te puede infectar y lo más probable es que te quede una marca en la cara que tarde meses (en el mejor de los casos) en desaparecer. Por eso, el truco es utilizar un parche para el acné que proteja el granito y evite que lo toques.

Son pequeños adhesivos transparentes o de colores que se colocan sobre el granito y actúan como una barrera protectora. Absorben el exceso de grasa, las impurezas, hacen que desaparezcan más rápido y no dejan ningún tipo de marca en la piel. Además, ¡puedes salir a la calle con ellos! Nosotros hemos fichado los parches para el acné de Talika por menos de 7€ en Primor, y han sido todo un descubrimiento.

Ventajas de usar estos parches para el acné

La tecnología hidrocoloide absorbe el exceso de sebo y las impurezas del granito al mismo tiempo que lo protege.

Acabado transparente para llevarlos puestos todo el día sin que se noten.

Crean una barrera frente a bacterias, contaminación y agentes externos.

Tienes que llevarlos puestos durante un mínimo de seis horas para que el producto actúe.

Calman la piel, regeneran y tienes menos probabilidades de que te quede una marca.

Protege el granito y ayuda a la piel a recuperarse

Parches para el acné de Talika Primor

Lo que más vas a agradecer de los parches para el acné de Talika es que no tendrás la tentación de explotarte los granitos que te salen en la cara. O al menos, de estar constantemente tocándolo, porque las manos acumulan gérmenes y bacterias, incluso se pueden terminar infectando por el roce con la almohada durante la noche.

Mantienen la zona mucho más limpia, cuidada y protegida, absorben el exceso de grasa y protegen la piel frente a factores externos. Y como son parches hidrocoloides de un solo uso, es tan fácil como retirarlos a las 6 horas, como mínimo, y ponerte uno nuevo.

Preguntas frecuentes

¿Los parches para el acné funcionan?

Sí, sobre todo si los colocas sobre granitos que ya han salido (no internos) o que están blancos. Son hidrocoloides, así que absorben el exceso de grasa y las impurezas mientras protegen la zona de agresiones externas.

¿Cuánto tiempo tengo que llevar puesto un parche?

Lo ideal son 6 horas, como mínimo, para que el producto actúe bien sobre el granito y haga efecto. Por ejemplo, durante toda la noche.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el parche?

Son parches de un solo uso, así que cuando te lo quites, tíralo a la basura. Si notas que todavía no ha desaparecido, coloca un nuevo parche sobre la piel limpia.

¿Los parches para el acné obstruyen los poros?

No. Están diseñados precisamente para cubrir la imperfección y que el hidrocoloide haga su trabajo en el granito, pero en ningún caso obstruyen los poros ni empeoran el acné. También mantienen la zona libre de suciedad y de bacterias.

Lo mejor de todo es que puedes llevar un parche para el acné puesto (incluso varios) en la calle, porque son transparentes y prácticamente no se notan. Aprovecha que este pack de Talika con 25 unidades está rebajado a menos de 7€ en Primor.

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