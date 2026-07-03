Así es la cafetera espresso AEG profesional para tu casa: "He sido barista y esta cumple al 100%"

¿Alguna vez has pagado cerca de 5€ por un café de especialidad? Puedes pagarlo de vez en cuando, pero no es factible si te gusta tomarte un café fuera de casa todos los días. A no ser que tengas en casa una cafetera profesional, como la máquina de café espresso Gourmet 6 de AEG, recomendada por baristas y ahora con un precio que no pasa de los 130€ en las rebajas de verano de AEG. Y si quieres más, con el cupón descuento 10DESCAEG la puedes conseguir por un 10% menos sobre el precio ya rebajado (aplica también al resto de pedidos que hagas en su tienda online).

Lo más destacado de esta cafetera espresso AEG

La bomba de 15 bares de presión consigue una extracción intensa para un espresso con crema densa y aroma equilibrado.

Alcanza la temperatura en poco tiempo gracias a la tecnología Thermo Block.

El espumador de leche incluido viene bien para preparar capuchinos, lattes y otras especialidades con espuma.

Es compatible con tazas de hasta 12 cm de altura e incluye bandeja antigoteo extraíble.

Una cafetera para disfrutar del café de especialidad en casa

Gourmet 6 de AEG AEG

La máquina de café espresso Gourmet 6 de AEG en absoluto se parece a una cafetera de cápsulas o a una italiana, ni en el proceso ni en el resultado. La tecnología Thermo Block mantiene la temperatura estable en todo momento para conseguir un café con más cuerpo y un sabor mucho más equilibrado. Y el motivo por el que muchos consumidores la eligen: es fácil adaptar cada preparación a tus gustos.

Por ejemplo, el sistema Auto-Shot es muy cómodo para ajustar la cantidad de agua según si quieres prepararte un espresso corto o un café más largo. Incluye un juego de filtros, lo que significa que puedes utilizar café molido o en cápsulas en esta cafetera espresso de AEG rebajada.

Esto es lo que opinan los usuarios que ya tienen la máquina de café espresso AEG

Esta máquina de café espresso tiene una valoración de 4,5 estrellas sobre 5 en la tienda online de AEG, y esto es lo que opinan los usuarios que la tienen ya en casa:

"El café queda muy bueno, es sencilla de utilizar y limpiar. No hace demasiado ruido comparada con otras cafeteras similares".

"Hace un café cremoso en su justa medida y dependiendo del tipo de café, por supuesto. El vapor, genial y con una buena técnica, cuestión de práctica, crea una espuma genial para capuchinos".

"Como barista que he sido, cumple al 100% a nivel funcional y calidad de resultado. Además, la leche queda perfectamente espumada".

Además de las evidentes ventajas de esta cafetera espresso de AEG, el diseño exterior es elegante, cómodo y con ese acabado elegante que perfectamente podrías encontrar en tu cafetería de especialidad favorita.

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