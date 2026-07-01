No vas a querer otros auriculares inalámbricos: el diseño open-ear sigue ganando terreno (y no solo para hacer deporte)

Los auriculares open-ear (o de diseño abierto) son cada vez más habituales. Llegaron al mercado siendo perfectos para deportistas, porque al no introducirse en el canal auditivo son mucho más seguros para entrenar al aire libre y mantener la percepción del entorno. Y después dieron el salto a muchos otros sectores, pues son mucho más respetuosos para la salud auditiva.

De hecho, hoy podemos decir que han cambiado por completo la manera de escuchar música, pódcasts o hacer llamadas, porque se apoyan en la oreja, no ejercen presión ni tampoco molestan, como suele pasar con los in-ears de toda la vida. Una de las referencias del sector en este sentido son los auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2, rebajados en la HUAWEI Store a menos de 155€ gracias a las rebajas de verano y con el cupónA10REBAJAS6. ¡Los vas a querer llevar a todas partes!

Ventajas de utilizar unos auriculares open-ear

No se insertan en el canal auditivo, así que reducen la sensación de presión y molestias.

Mantienes la percepción del entorno, lo que viene bien para caminar al aire libre o en ciudad.

Autonomía de hasta 9 horas con una carga + 38 horas extra con el estuche.

Resistente al agua IP57 para usarlos en entrenamientos, con lluvia ligera o desplazamientos diarios.

El diseño open-ear cambia la manera de escuchar música

HUAWEI FreeClip 2

Los auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2 tienen una arquitectura muy diferente a los cascos de toda la vida. El diseño de 'oído abierto' evita que lo tengas que introducir directamente en el canal auditivo, porque tiene una estructura tipo 'C-bridge' que sujeta bien el auricular sin generar presión.

A nivel de sonido, funcionan con un controlador de doble diafragma de 10,8 mm que mejora la respuesta en los graves y aporta un sonido mucho más lleno sin necesidad de subir el volumen. Además, tiene un sistema adaptativo que ajusta la salida según el ruido que haya en el entorno, así que no tendrás que subir ni bajar el volumen si cambias mucho de ambiente.

¿Los expertos los recomiendan?

Sí, los expertos recomiendan los auriculares open-ear frente a los diseños in-ear, incluso también frente a los auriculares de diadema (over-ear). Reducen la presión sobre el tímpano y evitan esa sensación de aislamiento total que lleva a subir más el volumen para meternos de lleno en la música o en lo que estemos escuchando.

Los expertos señalan que mantener la percepción del entorno ayuda a escuchar cualquier contenido a un volumen más equilibrado. Así que si vas a pasar muchas horas con los auriculares puestos (en casa o fuera), estos HUAWEI FreeClip 2 sí que merecen mucho la pena.

Aprovecha el descuento que tienen estos auriculares open-ear en la HUAWEI Store, porque es una de las compras más inteligentes que puedes hacer de cara al verano (y la aprovecharás durante todo el año). ¡Chollazo!

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