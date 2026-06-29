Última oportunidad para aprovechar las ofertas de verano de HUAWEI: ¡llévate este nuevo smartwatch tirado de precio!

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Tic tac… Quedan muy pocas horas para que terminen las Rebajas de Verano de la HUAWEI Store, que llevan activas desde hace unas semanas y terminan este martes 30 de junio a medianoche. Por suerte, aún tienes varias horas por delante para aprovechar los descuentos de hasta el 50% en la mejor tecnología HUAWEI: smartwatches, auriculares inalámbricos, tablets, smartphones…

Lo mejor de todo es que muchos de los chollos que puedes encontrar en la HUAWEI Store son nuevos lanzamientos, como el HUAWEI WATCH FIT 5. Es un smartwatch que ha llegado al mercado hace relativamente poco tiempo, ahora baja de precio y puedes conseguirlo un 10% más barato con el cupónA10REBAJAS6, ¡solo hasta mañana!

¿Por qué te recomendamos el HUAWEI WATCH FIT 5?

Tiene un diseño ligero de solo 27 gramos, muy cómodo de llevar todo el día en la muñeca.

Pantalla AMOLED de 1,82" con hasta 2.500 nits de brillo.

La autonomía de 10 días es perfecta para viajes y vacaciones.

Sistema de mini-entrenamiento con animaciones guiadas para hacer ejercicio útil sin ir al gimnasio.

Más de 100 modos de deporte y seguimiento avanzado de salud para controlar el ritmo, sueño, frecuencia cardíaca y actividad.

El smartwatch que va contigo a todos tus planes de verano

HUAWEI WATCH FIT 5

El HUAWEI WATCH FIT 5 es un smartwatch de gama media que te acompaña en el día a día gracias a su diseño ligero y a la pantalla cuadrada, que es muy cómoda y no pesa, aunque lo lleves a todos tus planes de verano. Precisamente, la pantalla tiene una calidad de imagen tremenda con 2.500 nits de brillo para ver cualquier contenido de un vistazo incluso a plena luz del día.

Acompaña también con una interfaz sencilla, modos de deporte para elegir y controla todas las funciones de salud (frecuencia cardíaca, nivel de estrés, oxígeno en sangre, calidad del sueño, bienestar…). Y con hasta 10 días de autonomía para no tener que cargarlo a diario.

Cómo aprovechar las Rebajas de Verano de HUAWEI

Aunque le acabemos de dar la bienvenida al verano, las Summer Wave de HUAWEI están llegando a su fin. Después de más de 15 días de descuentos de hasta el 50% en muchos dispositivos de su catálogo, ahora se despiden con las últimas horas de ofertas. Los descuentos terminan el 30 de junio, pero la buena noticia es que tienes algo más de un día por delante para aprovecharlos.

Hay muchos dispositivos con descuentos directos para renovar tecnología, a lo que puedes sumar el cupón descuento A10REBAJAS6 para conseguir un 10% de descuento extra en toda la tienda. Además, hay dispositivos que tienen regalos y ofertas concretas. Este smartwatchHUAWEI, por ejemplo, incluye una correa extra de regalo solo por comprarlo durante las ofertas de verano.

¿Lo quieres? Si te toca renovar tu smartwatch, hacer un regalo o comprar uno por primera vez, aprovecha el descuentazo en este HUAWEI WATCH FIT 5 solo durante las próximas horas. ¡Las ofertas de la Store terminan el día 30 a medianoche!

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