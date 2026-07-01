Adiós al pelo castigado: este es el secreto japonés que recupera el pelo dañado después del sol, el cloro y la playa

Acabamos de empezar el verano, ¿y ya buscas soluciones para no terminar con una melena apagada y castigada? Si ya has aprendido la lección de otros años, más vale prevenir que curar. Es mejor que empieces a cuidar tu melena ahora y a hidratarla en profundidad antes de que llegue septiembre y tengas un cabello apagado, sin gracia y te toque cortar más de la cuenta para sanearlo.

Para eso, hemos fichado en Druni la mascarilla japonesa FINO Premium Touch, un tratamiento intensivo que se utiliza mucho después de ir a la playa, a la piscina o de exponer la melena mucho tiempo al sol. Deja resultados alucinantes con una sola aplicación a la semana, y lo mejor es que está rebajada a menos de 15€ en Druni. ¡Dale una oportunidad!

Beneficios de la mascarilla japonesa de FINO

Fórmula intensiva con extracto de jalea real para nutrir el cabello en profundidad desde la fibra capilar.

Contiene PCA para retener la hidratación y lipidure para reforzar la estructura capilar y reducir la rotura.

Textura cremosa de uso rápido que actúa en solo 5-10 minutos.

Resultados visibles desde la primera aplicación para una melena con más brillo.

El tratamiento capilar que le devuelve el brillo a tu melena este verano

FINO Premium Touch

La mascarilla japonesa FINO Premium Touch en realidad es un tratamiento de choque para cabellos apagados, castigados y que han perdido la vitalidad. Su combinación de activos trabaja a distintos niveles para hidratar, reparar y suavizar al mismo tiempo, así que notarás los resultados incluso después de un solo uso.

Otro punto muy a favor es que ayuda a tener una melena más manejable, lo que agradecerás sobre todo si tienes (o has tenido) el pelo teñido, decolorado o lo has expuesto mucho al sol. Sea como sea, te va a salvar la melena este verano.

Consejos para aplicar esta mascarilla intensiva

Si quieres sacarle todo el partido posible a esta mascarilla japonesa de FINO, toma nota:

Aplícala sobre el cabello limpio y húmedo, después del champú.

Con una pequeña cantidad (el tamaño de una almendra) es suficiente para cubrir medios y puntas, que suelen ser las zonas más castigadas. Si tienes el pelo muy graso, evita la raíz.

Déjala actuar entre 5 y 10 minutos para que los activos penetren bien en la fibra capilar.

Pasado ese tiempo, enjuaga bien el pelo y continúa con tu rutina.

Repite el proceso una o dos veces a la semana, según resultados y los daños que tenga tu melena.

Mejor empezar a cuidar tu melena ahora como se merece que esperar a que el verano haga de las suyas… Aprovecha ahora que la tienes rebajada a menos de 15€ en Druni, ¡una ganga!

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