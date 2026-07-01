Adiós al pelo castigado: este es el secreto japonés que recupera el pelo dañado después del sol, el cloro y la playa
Es una mascarilla japonesa hidratante que cuida el pelo, nutre en profundidad y lo recupera de los daños que provoca el verano.
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Acabamos de empezar el verano, ¿y ya buscas soluciones para no terminar con una melena apagada y castigada? Si ya has aprendido la lección de otros años, más vale prevenir que curar. Es mejor que empieces a cuidar tu melena ahora y a hidratarla en profundidad antes de que llegue septiembre y tengas un cabello apagado, sin gracia y te toque cortar más de la cuenta para sanearlo.
Para eso, hemos fichado en Druni la mascarilla japonesa FINO Premium Touch, un tratamiento intensivo que se utiliza mucho después de ir a la playa, a la piscina o de exponer la melena mucho tiempo al sol. Deja resultados alucinantes con una sola aplicación a la semana, y lo mejor es que está rebajada a menos de 15€ en Druni. ¡Dale una oportunidad!
Beneficios de la mascarilla japonesa de FINO
- Fórmula intensiva con extracto de jalea real para nutrir el cabello en profundidad desde la fibra capilar.
- Contiene PCA para retener la hidratación y lipidure para reforzar la estructura capilar y reducir la rotura.
- Textura cremosa de uso rápido que actúa en solo 5-10 minutos.
- Resultados visibles desde la primera aplicación para una melena con más brillo.
El tratamiento capilar que le devuelve el brillo a tu melena este verano
La mascarilla japonesa FINO Premium Touch en realidad es un tratamiento de choque para cabellos apagados, castigados y que han perdido la vitalidad. Su combinación de activos trabaja a distintos niveles para hidratar, reparar y suavizar al mismo tiempo, así que notarás los resultados incluso después de un solo uso.
Otro punto muy a favor es que ayuda a tener una melena más manejable, lo que agradecerás sobre todo si tienes (o has tenido) el pelo teñido, decolorado o lo has expuesto mucho al sol. Sea como sea, te va a salvar la melena este verano.
Consejos para aplicar esta mascarilla intensiva
Si quieres sacarle todo el partido posible a esta mascarilla japonesa de FINO, toma nota:
- Aplícala sobre el cabello limpio y húmedo, después del champú.
- Con una pequeña cantidad (el tamaño de una almendra) es suficiente para cubrir medios y puntas, que suelen ser las zonas más castigadas. Si tienes el pelo muy graso, evita la raíz.
- Déjala actuar entre 5 y 10 minutos para que los activos penetren bien en la fibra capilar.
- Pasado ese tiempo, enjuaga bien el pelo y continúa con tu rutina.
- Repite el proceso una o dos veces a la semana, según resultados y los daños que tenga tu melena.
Mejor empezar a cuidar tu melena ahora como se merece que esperar a que el verano haga de las suyas… Aprovecha ahora que la tienes rebajada a menos de 15€ en Druni, ¡una ganga!
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