No te vayas de vacaciones sin meter este sérum en la maleta: "Nunca había sentido la piel tan hidratada y suave"

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¿Cambias tu rutina de skincare en verano? Sobre todo, cuando te vas de vacaciones y no puedes llevarte en la maleta todo lo que te gustaría. Es normal que utilices fórmulas más ligeras e incluso que reduzcas algunos pasos en tu rutina de mañana si vas a la playa o la piscina. Pero tampoco descuides el cuidado facial, porque el sol, el cloro, el agua del mar y hasta el aire acondicionado causan estragos en tu piel.

Nuestro consejo, si tienes que llevar pocas fórmulas en la maleta, es que no viajes sin el sérum hidratante de Byoma. Tiene una textura ultraligera que no da grasa, hidrata desde la barrera cutánea, no deja sensación de pesadez y además puedes aplicar después una crema hidratante, un protector solar o una base de maquillaje sin esperar a que se absorba. ¿Y sabes lo mejor? Ahora está rebajado en Sephora a solo 14€ para que lo pruebes al precio más bajo posible.

Beneficios de este sérum de Byoma rebajado

Su complejo con triceramidas refuerza la barrera cutánea para que la piel retenga la hidratación durante más tiempo.

Incluye escualeno y glicerina para una hidratación inmediata.

La textura es ultraligera, se absorbe rápido y no deja residuos grasos.

Reduce los síntomas habituales de las pieles secas: tirantez, rojeces, descamación…

Un sérum ligero que hidrata desde la barrera de la piel

Sérum hidratante de Byoma

Si solo pudiéramos definir el sérum hidratante de Byoma con unas pocas palabras, sería hidratación en profundidad. Pero no con una capa densa que deja una sensación pesada y que no te viene bien si tienes la piel mixta o grasa. Esta fórmula combina lípidos esenciales (ceramidas, colesterol y ácidos grasos) para reforzar la barrera cutánea y ayudar a la dermis a que mantenga la hidratación por sí misma.

Es la barrera cutánea la que 'decide' cuánta agua pierde la piel a lo largo del día, y por eso este sérum de Byoma actúa directamente desde ahí. También incluye glicerina y escualeno, dos ingredientes que atraen y retienen agua, lo que ayuda a mantener la sensación de hidratación durante todo el día.

¿Te recomendamos el sérum hidratante de Byoma?

Para responder a la pregunta, tenemos en cuenta que este sérum de Byoma tiene una valoración de 4,5 / 5 estrellas en Sephora. Buena parte de las mujeres que lo han utilizado confirman que funciona y que es muy hidratante.

"¡A mi hija le encanta este sérum! Es muy hidratante y además no le provoca ningún brote de acné. Es el único sérum que me da tranquilidad que use".

"Es buenísimo. Nunca antes había sentido mi piel tan hidratada y suave. Nunca había estado tan radiante".

"Llevo usándolo unas semanas y he notado un cambio muy positivo en mi piel. Está mucho más hidratada".

La respuesta es sí, sí te recomendamos este sérum hidratante de Byoma para hidratar en profundidad tu piel este verano. Es una fórmula ligera que no da grasa y además que esté rebajada a menos de 15€ en Sephora es un plus. ¡Ideal para probarla o reponer!

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