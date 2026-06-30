Calma la piel al instante: este es el ingrediente milagroso de cosmética coreana que necesitas en tu rutina

La centellaasiática lleva años siendo uno de los secretos de belleza mejor guardados para cuidar la piel. Y ahora que la cosmética coreana es mucho más conocida, muchas pieles han empezado a incluirla en sus rutinas beauty. Es una planta medicinal que se lleva utilizando siglos en la medicina china y ayurvédica por sus propiedades regeneradoras y antiinflamatorias, así que es estupenda para cuidar la piel sensible, calmarla y reducir marcas de acné, manchas o granitos.

Podríamos decir que es uno de los principales ingredientes de muchos productos de K-Beauty, y por eso acabamos de fichar la crema hidratante con centella asiática de Barr, rebajada un 20% en las ofertas de MiiN Cosmetics. Además, puedes ahorrarte un 10% extra (compatible con la oferta) si aplicas el cupón exclusivo ELESPANOL10 en el carrito antes de hacer el pago.

Beneficios de utilizar esta crema hidratante de centella asiática

Contiene un 64% de centella asiática que calma la piel de forma visible.

Incluye un 1% de pantenol para reforzar la barrera cutánea, reducir la pérdida de agua y mejorar la hidratación.

La puedes usar tanto en tu rutina de día como de noche.

Nutre en profundidad gracias al escualano y al aceite de jojoba.

La centella asiática repara, calma y acompaña tu piel

Crema hidratante con centella asiática de Barr

Si has probado muchas fórmulas para pieles sensibles, atópicas o con tendencia al acné, tienes que darle una oportunidad a la crema hidratante con centella asiática de Barr. La centella asiática es el ingrediente principal y el que se encarga de calmar la piel, pero también contiene pantenol para hidratar en profundidad y escualano con aceite de jojoba para nutrir.

Y por si te lo preguntas, es una crema hidratante muy ligera que no da grasa ni deja una sensación pegajosa, así que la puedes aplicar perfectamente por la mañana e incluso maquillarte después. Un truco: si tienes zonas muy secas en el cuerpo (codos o rodillas), también puedes aplicar esta crema hidratante para hidratarlas en profundidad.

¿Para qué tipo de pieles es perfecta esta crema de Barr?

Esta crema con centella asiática rebajada en MiiN Cosmetics es perfecta para pieles sensibles, secas o que tienden a deshidratarse fácilmente. Sin embargo, también es una fórmula si tienes la piel con tendencia acneica, quieres calmar la piel después de un brote de acné o reducir las cicatrices que dejan los granitos.

Incluso la puedes utilizar si tienes la piel mixta o grasa (mejor por la noche) para reparar la piel. Y en esos momentos en los que tu piel te pide un extra de hidratación, como en verano después de un día en la playa.

¿Te animas a introducir esta crema hidratante de Barr en tu rutina de skincare? Te va a encantar la sensación tan agradable que deja en tu piel, así que aprovecha ahora su descuento y el 10% extra con el cupónELESPANOL10.

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