Los PcDays llegan pisando fuerte: esta Smart TV de Samsung con 4K baja a precio mínimo histórico

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¿Quieres renovar una tele vieja y cambiarla por una Smart TV? Justo ahora es un buen momento para hacerlo, porque acaban de llegar los PcDays a PcComponentes con descuentos de hasta el 60% en cientos de dispositivos de su catálogo, incluidas las mejores televisiones inteligentes.

De todas las ofertas que ya están activas, la Smart TV Samsung AI QLED de 55" está arrasando en ventas en estas primeras horas de PcDays, tanto que acaba de bajar a precio mínimo histórico con 320€ de descuento. Aprovecha ahora para renovar tecnología en tu salón, ¡los PcDays estarán activos hasta el 12 de julio!

Características destacadas de esta Smart TV Samsung

Imagen QLED 4K con volumen de color al 100% para una experiencia más intensa y realista.

Su procesador con IA escala cualquier contenido, sea cual sea la resolución, a 4K.

Quantum HDR10+ que mejora el contraste para que las películas ganen profundidad.

El sonido es envolvente e incluye seguimiento de objetos para una sensación más inmersiva.

Una experiencia de cine en 4K sin moverte de casa

Smart TV Samsung AI QLED de 55"

La Smart TV Samsung AI QLED de 55" es una de las mejores televisiones en relación calidad-precio, con una experiencia de imagen y sonido tremenda. Tiene un panel QLED de 55" con resolución 4K real, lo que se traduce en una nitidez estupenda en cualquier circunstancia. Y si ves un contenido que tiene una resolución más baja, su procesador con IA escala automáticamente el contenido y el sonido a 4K.

Además, el ecosistema es de lo más completo, con las apps habituales de streaming y funciones de domótica con SmartThings, asistentes de voz integrados y un mando solar que no funciona con pilas. Es la manera de que tu Smart TV forme parte de un hogar conectado, ¡con un descuento tremendo!

Qué son los PcDays 2026 y cómo aprovecharlos

Los PcDays 2026 son una de las campañas más esperadas del año para ahorrar en tecnología. PcComponentes lanza esta promoción una vez al año, con descuentos de hasta el 60% en portátiles, ordenadores, gaming, hogar, climatización, smartwatches y muchos más dispositivos. La edición de este 2026 comenzó el 28 de junio y estará activa hasta el 12 de julio.

Para aprovechar las ofertas de los PcDays 2026, lo único que tienes que hacer es navegar por el catálogo de PcComponentes y encontrarás los productos rebajados con la etiqueta 'PcDays'. Hay descuentos que duran más tiempo y también ofertas flash que solo están activas durante 24 o 48 horas. Si te convence algún producto con descuento, añádelo al carrito y haz tu compra antes de que vuelva a su precio original. ¡Así de fácil!

Esta Smart TV Samsung de 55" es solo una de las miles de ofertas que vas a encontrar hasta el 12 de julio en PcComponentes, así que revisa a diario su catálogo para hacerte con los mayores chollos del año.

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