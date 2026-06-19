¿Viajas al extranjero este verano? Necesitas estos auriculares con traductor IA por menos de 20€

¿Tienes planeado un viaje al extranjero este verano? Seguramente tengas varios días o semanas de vacaciones, lo que significa que merece más la pena escaparte lejos, ya sea dentro de Europa como fuera. Y a no ser que vayas a un país hispanohablante, lo más probable es que te toque comunicarte en otro idioma, y para eso lo más cómodo es tener unos auricularestraductores.

Por ejemplo, para pedir en un restaurante, preguntar por alguna dirección o pedir recomendaciones a los locales. Y aunque el inglés suele salvarnos, a veces no sirve de nada en pequeños pueblos o lugares menos masificados. Por eso, nuestra recomendación es que fiches los auriculares con traductor de IA de HTC, rebajados ahora a menos de 20€ en la Promo de Mitad de Año de AliExpress.

Lo mejor de este producto

Traducción con IA es más de 150 idiomas para tener conversaciones fluidas.

Autonomía de hasta 50 horas de reproducción (varios días de uso intensivo).

Cancelación activa de ruido que mejora la calidad de las voces, incluso en entornos ruidosos.

Sonido Hi-Fi con unidades dinámicas que mantienen la calidad en la música y en las llamadas.

Configuración Bluetooth rápida con emparejamiento inmediato.

Así son los auriculares con traducción en tiempo real para viajar sin barreras de idioma

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Los auriculares con traductor de IA de HTC parecen unos cascos al uso, y en parte lo son, aunque la ventaja es que incluyen una función de traducción basada en inteligencia artificial para tener conversaciones en otros idiomas de manera muy fluida. Así, no dependerás del traductor del móvil y podrás comunicarte como si hablaras y entendieras el idioma.

Eso sí, no es la única función, aunque sí la más destacada. Estos auriculares traductores con IA también incorporan un sistema de cancelación activa de ruido que mejora la escucha en la calle, en el transporte público o en ambientes muy ruidosos. A esto se le suma una autonomía de hasta 50horas de uso con el estuche de carga.

Preguntas frecuentes

¿Los auriculares traductores en tiempo real de verdad funcionan?

Sí, utilizan inteligencia artificial para traducirconversaciones en tiempo real en más de 150 idiomas. Lógicamente, la fluidez depende mucho del contexto y de la pronunciación.

¿Necesitan conexión a Internet para traducir?

En la mayoría de los casos, sí, porque la traducción se apoya en una app que amplía su capacidad lingüística.

¿Sirven para viajar fuera de Europa?

Sí, los puedes utilizar en cualquier país del mundo, porque 'conocen' más de 150 idiomas.

¿También funcionan como auriculares normales?

Así es, los puedes utilizar para música, llamadas o escuchar cualquier contenido con una calidad Hi-Fi.

¿Los quieres? Te van a venir de maravilla para cualquier escapada que hagas al extranjero en la que no domines el idioma local, y ya te adelantamos que disfrutarás el doble del viaje. ¡Consíguelos por menos de 20€ en AliExpress!

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