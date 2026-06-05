¿Quieres instalar un aire acondicionado en casa? Este de LG refrigera, calienta y se controla desde el móvil
Un aire acondicionado split requiere instalación profesional, pero es el mejor método para enfriar cualquier habitación en segundos.
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¿Ventilador de techo, de pie, aire acondicionado portátil? Por suerte, hay muchos dispositivos de climatización a la venta para estar fresquito en casa este verano, pero no todos enfrían de la misma manera ni son igual de eficientes. De hecho, el sistema al que muchos hogares recurren después de haber probado otros aparatos es el aire acondicionado split.
A priori, consume más que un ventilador de pie o de techo, pero si eliges un aire acondicionado split eficiente, no notarás un gasto disparado en la factura de la luz. Además, estos aparatos enfrían toda la habitación por igual, mantienen la temperatura estable y además tienen un funcionamiento silencioso. Si es lo que estás buscando en casa, aprovecha que el aire acondicionado split LG Inverter está rebajado en Carrefour y ahora puedes ahorrarte el IVA. Recibirás un cupón equivalente al importe del IVA para gastar en Carrefour entre el 11 y el 24 de junio.
Razones para comprar este aire acondicionado split LG
- Eficiencia energética A++ en frío y A+++ en calor para reducir el consumo en casa.
- Incluye conectividad Wi-Fi, así que puedes controlar el aire acondicionado desde el móvil, aunque no estés en casa.
- Bomba de calor integrada para tener refrigeración en verano y calefacción en invierno.
- Hasta 3.010 W de potencia en calefacción y 2.967 W en aire frío para climatizar estancias de tamaño medio.
Un sistema de climatización que amortizarás durante todo el año
Una de las ventajas del aire acondicionado split LG Inverter es que enfría tu casa de manera uniforme y, a diferencia de los ventiladores, no remueve el aire caliente cuando pasa cierto tiempo. La tecnología Inverter se encarga de ajustar el rendimiento a las necesidades de cada momento para una climatización más estable y un consumo energético reducido.
Además, como tiene bomba de calor, podrás utilizar el aire acondicionado split también en invierno para calentar una habitación, con las mismas condiciones de eficiencia. Y te vendrá muy bien el filtro Dual, que ayuda a respirar un aire mucho más limpio en casa.
Cómo ahorrarte el IVA en Carrefour esta semana
Carrefour ha lanzado una campaña con la que te puedes ahorrar el IVA en cientos de productos de su catálogo y en primeras marcas. La promo está activa hasta el 8 de junio y hasta entonces puedes ahorrarte el 21% del IVA en más de 1.000 artículos de electrónica y electrodomésticos.
Además, recibirás un cupón equivalente al importe de IVA que podrás canjear en Carrefour del 11 al 24 de junio. Así que si te viene bien este aire acondicionado split o si necesitas cualquier otro electrodoméstico o dispositivo en casa, aprovecha para conseguirlo sin IVA.
Si compras ahora este aire acondicionado split en Carrefour, lo recibirás gratis en casa. También podrás añadir la instalación a la cesta y la empresa instaladora se pondrá en contacto contigo para concretar la fecha de instalación del servicio.
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