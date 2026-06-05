Si juegas en PS5, estos auriculares con sonido envolvente y más de 30 horas de autonomía van a cambiar tu experiencia

¿Tienes la PlayStation 5 y le sacas partido? Si es así, todavía puedes aprovechar más la inversión con los auriculares para PS5 de Sony, que amplían las posibilidades de la consola para disfrutar de una experiencia inmersiva, mejorar la comunicación con otros jugadores y captar detalles que pasarían desapercibidos solo con los altavoces de la televisión o del monitor.

Además, si ya tienes una consola de última generación y una buena pantalla, ¿por qué no ibas a invertir en tener un sonido a la altura? Si te pica el gusanillo y quieres darte un capricho (o quizá regalarlo a tus hijos este fin de curso), PcComponentes acaba de rebajar los auriculares Sony Pulse Elite PS5 V2 a menos de 110€. ¡Alcanzan así su precio mínimo histórico en PcComponentes!

Puntos fuertes de estos auriculares para PS5

Hasta 30 horas de autonomía + base de carga incluida.

Micrófono plegable con cancelación de ruido para conversaciones claras, incluso en entornos ruidosos.

Conexión inalámbrica y Bluetooth para mayor libertad de movimientos.

Compatibles con PS5, PlayStation Portal, PC y Mac.

Juega durante horas en la PS5 con un sonido envolvente

Sony Pulse Elite PS5 V2

Una de las cosas que le pedimos a unos buenos auriculares para jugar, y por supuesto a los auriculares Sony Pulse Elite PS5 V2, es que sean cómodos incluso en partidas largas. Y este modelo cumple con creces, porque Sony ha incorporado un diseño circumaural que rodea completamente las orejas para reducir la presión y mejorar el aislamiento frente al ruido exterior.

Esta construcción crea una experiencia de escucha mucho más inmersiva, reduce las distracciones y es muy fácil que te metas de lleno en la partida. Incluso puedes escuchar mejor detalles en juegos en los que perderte un sonido puede significar el fin de la partida.

Preguntas frecuentes

¿Estos auriculares para PS5 son compatibles con PC?

Sí. Además de en la PlayStation 5, los puedes utilizar con PC y Mac, lo que significa que los puedes aprovechar para jugar, trabajar o hacer videollamadas.

¿Cuánto dura la batería de estos auriculares?

Tienen una autonomía de hasta 30 horas de uso con una sola carga.

¿Se pueden usar por cable?

Sí. Además de la conectividad inalámbrica y Bluetooth, incorporan conexión mediante jack de 3,5 mm para utilizarlos con cable.

¿El micrófono se escucha bien en partidas online?

Así es. El micrófono incluye cancelación de ruido y está diseñado para que las conversaciones sean claras durante chats de voz y partidas multijugador.

¿Te animas a comprarlos? Van a mejorar una barbaridad tus partidas, así que aprovecha que los auriculares para PS5 de Sony están tirados de precio a menos de 110€ solo en PcComponentes. ¡Oferta por tiempo limitado!

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