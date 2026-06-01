¿Necesitas una barra de sonido en tu Smart TV? Hazte estas preguntas para saberlo

Las Smart TV han dado un salto tremendo en calidad de imagen con una resolución 4K, paneles avanzados y funciones inteligentes. No se parecen en nada a las teles más antiguas, ni por dentro ni por fuera, porque las modernas son cada vez más finas y compactas. Y eso, aunque es una ventaja por muchas razones, perjudica al sonido y puede hacer que necesites una barra de sonido.

Al final, si una Smart TV es superfina, no tiene espacio para incorporar altavoces potentes, así que el audio se queda algo por detrás con respecto a la imagen. Si necesitas una barra de sonido (a continuación te contamos cómo saberlo), hemos fichado en PcComponentes la barra de sonido Nilait Harmony Sound Bar, rebajada ahora a menos de 50€. ¡Precio mínimo histórico!

Lo mejor de esta barra de sonido Nilait

60 W RMS que dan un salto en sonido con respecto a la mayoría de televisiones actuales.

Incluye 4 altavoces de 15 W que mejoran la distribución del sonido.

Conectividad Bluetooth 5.3 para reproducir música desde cualquier dispositivo con un alcance de hasta 10 metros.

Incluye conexiones HDMI ARC, óptica, USB y AUX, así que es compatible con prácticamente cualquier televisión o dispositivo.

Disfruta de tu Smart TV con un sonido más inmersivo

Nilait Harmony Sound Bar

Lo primero que vas a notar con la barra de sonido Nilait Harmony Sound Bar en tu salón es una sensación de amplitud que no tenías antes. Este modelo cuenta con una configuración 2.0, pero la presencia de cuatro altavoces reparte mejor el audio y genera una experiencia de escucha envolvente mucho mejor que la que pueden ofrecer los altavoces integrados de la mayoría de Smart TVs.

¿Subes el volumen en los diálogos y lo bajas en escenas de acción o en anuncios? Eso se acabó, porque esta barra de sonido Nilait equilibra esas situaciones y aporta una mayor definición. También tiene conexión Bluetooth 5.3 y distintos modos de sonido (cine, música, noticias…).

Hazte estas preguntas para saber si necesitas una barra de sonido

Si quieres saber si necesitas una barra de sonido en casa, hazte estas preguntas:

¿Tienes que subir el volumen de la tele para entender los diálogos?

¿Utilizas la tele, sobre todo, para ver películas, series o deportes?

¿Sueles conectar una consola, un reproductor multimedia o un ordenador a la tele?

¿Tu salón es mediano o grande y tienes la sensación de que la tele no llena todo el espacio?

Si has respondido que sí a la mayoría de estas preguntas, es evidente que necesitas esta barra de sonido Nilait en casa, porque va a equilibrar la buena calidad de imagen de una Smart TV con un sonido a la altura. ¡Y sin gastarte más de 50€!

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