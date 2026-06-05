Adiós a la campana tradicional: las cocinas modernas ya están instalando este electrodoméstico 2 en 1

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La tecnología que hoy buscamos en la cocina es muy diferente a la que pedíamos hace unos años: queremos ganar espacio sin renunciar al rendimiento. Así que el electrodoméstico que lo pone en valor es la placa de inducción con campana integrada, uno de los dispositivos más innovadores de los últimos años al fusionar dos funciones en un mismo aparato.

¿Y cómo funciona? La propia placa incluye un sistema de extracción en el centro que captura vapores, humos y olores en cuanto se generan para evitar que tengan que subir hasta una campana tradicional. Es justo lo que hace la placa de inducción con campana extractora Serie 6000 Bridge XT de AEG, rebajada ahora 150€ durante sus ofertas de junio.

¿Por qué merece la pena comprar una placa de inducción con campana integrada?

2 electrodomésticos en 1 para cocinar y extraer humos sin tener que instalar una campana tradicional.

Potencia de extracción de hasta 650 m³/h para reducir olores y vapores mientras cocinas.

Función Bridge que une dos zonas de cocción para utilizar recipientes grandes, planchas o grill.

Control automático de extracción que ajusta la potencia según la intensidad de la cocción.

150€ de descuento en las ofertas de junio de AEG

Serie 6000 Bridge XT de AEG

Una de las principales ventajas de tener la placa de inducción con campana extractora Serie 6000 Bridge XT de AEG es que puedes replantear parte del diseño de la cocina. Al prescindir de una campana suspendida, es más fácil diseñar un espacio abierto y aprovechar mejor el espacio disponible. El sistema, además, detecta automáticamente las necesidades y adapta la intensidad del ventilador.

En cuanto a la placa de inducción en sí, tiene una función Bridge que permite combinar dos zonas independientes para crear una superficie de cocción más amplia y así poder usar paelleras, planchas o recipientes de gran tamaño. También con cuatro zonas de control independientes y nueve niveles de potencia.

Reseñas de la placa de inducción con campana extractora de AEG

"Placa precisa, funcional y queda maravillosa en nuestra nueva cocina".

"Es la placa que necesitaba en mi cocina, con campana incluida para mi día a día y con un diseño fantástico".

"Modelo adecuado en calidad/precio para dos electrodomésticos juntos".

Esta placa de inducción AEG tiene una valoración de 4,6 sobre 5 estrellas y, si le sumamos que tiene 150€ de descuento en las ofertas de junio de AEG, tenemos clarísimo que es una buena compra para tu cocina. ¡Aprovecha la oferta!

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