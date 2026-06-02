Vuelve la Promo de Verano de AliExpress con descuentos de hasta el 80%: estos son los productos más buscados

La Promo de Verano de AliExpress vuelve a hundir los precios de miles de productos para preparar la llegada del buen tiempo. ¡Ficha todos los chollos!

Ya le hemos dado la bienvenida al mes de junio, llevamos varias semanas de buen tiempo y solo quedan 20 días para inaugurar oficialmente el verano (aunque ya hayas empezado a hacer planes). ¿Y sabes qué es lo mejor que puedes hacer? Anticiparte con la Promo de Verano de AliExpress y empezar a comprar todo lo que necesitas para el buen tiempo: la tecnología que te hará la vida más fácil, mobiliario para el jardín, juguetes para los más pequeños, protectores solares o material deportivo para probar un nuevo deporte.

La Promo de Verano ya está activa en AliExpress con descuentos de hasta el 80% en cientos de productos de su catálogo, que se mantendrán hasta el próximo 10 de junio a medianoche. ¿Quieres aprovechar las ofertas? Además de los productos que encuentres rebajados, puedes aplicar estos códigos descuento AliExpress para ahorrar más en todas tus compras (válido en pedidos enviados a España, salvo en productos virtuales y no acumulables con otras promociones):

ESSS03 o SSES03 : 3€ de descuento en compras mínimas de 15€

: 3€ de descuento en compras mínimas de 15€ ESSS06 o SSES06 : 6€ de descuento en compras mínimas de 39€

: 6€ de descuento en compras mínimas de 39€ ESSS10 o SSES10 : 10€ de descuento en compras mínimas de 69€

: 10€ de descuento en compras mínimas de 69€ ESSS20 o SSES20 : 20€ de descuento en compras mínimas de 139€

: 20€ de descuento en compras mínimas de 139€ ESSS30 o SSES30 : 30€ de descuento en compras mínimas de 209€

: 30€ de descuento en compras mínimas de 209€ ESSS45 o SSES45 : 45€ de descuento en compras mínimas de 319€

: 45€ de descuento en compras mínimas de 319€ ESSS65 o SSES65 : 65€ de descuento en compras mínimas de 459€

: 65€ de descuento en compras mínimas de 459€ ESSS110: 110€ de descuento en compras mínimas de 650€

Smartwatch Samsung Galaxy Watch8

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El primer producto que tienes que fichar en la Promo de Verano de AliExpress es este smartwatch Samsung Galaxy Watch8, sobre todo si llevas una vida activa y quieres controlar tu salud y los datos de deporte. Tiene un diseño más fino y ligero que las generaciones anteriores, pero también mejora por dentro: analiza el sueño, el nivel de energía y el rendimiento físico para ayudarte a entender mejor tu cuerpo.

Incluye un entrenador deportivo que crea rutinas adaptadas a tu nivel y objetivos, y registra el progreso en tiempo real.

Aplica los cupones descuento ESSS20 o SSES20 para ahorrarte 20€ extra sobre el precio ya rebajado.

Aspirador de agua para tapicerías Gavatech

Aspirador de agua para tapicerías Gavatech.jpg

¿Quieres dedicar menos tiempo a la limpieza en casa y tener tiempo para ti? En ese caso, lo mejor que puedes hacer es aprovechar la Promo de Verano para comprar este aspirador para tapicerías de Gavatech, que se queda por poco más de 50€ con la oferta y los cupones descuento AliExpress. Es un dispositivo triple acción (pulveriza, friega y aspira) que acaba con manchas incrustadas en una sola pasada. Y todo con un formato compacto, portátil y muy fácil de mover por la casa.

Tiene depósitos separados para el agua limpia y sucia, lo que garantiza una limpieza más higiénica.

Ahorra 6€ extra con los códigos ESSS06 o SSES06 durante la Promo de Verano.

Auriculares inalámbricos Lenovo TH30

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Estos auriculares inalámbricos Lenovo son el chollo más potente que vas a encontrar en la Promo de Verano de AliExpress, pues pasan de costar casi 40€ a menos de 3€. Si te pasas el día escuchando música, quieres un sonido envolvente, inmersivo y una conexión estable, son para ti. Además, tienen una batería de larga duración y son comodísimos, incluso en sesiones de escucha largas.

Diseño plegable y portátil para que puedas guardarlos y transportarlos sin ocupar apenas espacio.

Puedes usar los auriculares durante varios días sin cargarlos.

Smartphone realme 14 5G

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¿Tienes que renovar tu smartphone? En ese caso, este realme 14 5G es una muy buena compra. Es un móvil de gama media-alta que hunde una barbaridad su precio (a menos de 165€). Está equipado con un procesador Snapdragon 6 Gen 4 para un rendimiento muy fluido y con una batería de 6000 mAh, por encima de la media del mercado en este rango de precio. Además, la pantalla AMOLED de 120 Hz mejora la experiencia en juegos, contenido multimedia y trabajo.

Autonomía de larga duración que dura más de un día con un uso normal.

Ahorra 20€ extra con el cupón ESSS20 o SSES20 sobre el precio ya rebajado.

Cuna eléctrica con Bluetooth para bebé

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No todo es tecnología en la Promo de Verano de AliExpress, y otra compra con mucho sentido es esta cuna eléctrica para bebés con Bluetooth. Facilita el sueño de los bebés con un sistema de balanceo automático que calma sin intervención constante de los padres. Además, incluye mosquitera para el verano y un diseño multifuncional que acompaña durante el crecimiento hasta los 36 meses.

Balanceo automático con música vía Bluetooth.

Ahorra en la compra con los códigos ESSS06 o SSES06.

Aspiradora inalámbrica Erabros EV3

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Si antes decíamos que una buena manera de aprovechar la Promo de Verano de AliExpress es con tecnología que nos facilita la rutina, lo confirmamos con esta aspiradora inalámbrica de Erabros. Funciona con un motor sin escobillas de 500 W que alcanza hasta 60 kPa para eliminar suciedad incrustada, polvo fino y pelos de mascotas en una sola pasada.

Autonomía de hasta 60 minutos para limpiar toda la casa con una sola carga.

Ahorra 10€ extra al aplicar los cupones ESSS10 o SSES10 en el carrito antes de finalizar la compra.

Tabla hinchable de paddle surf Funwater

Tabla hinchable de paddle surf Funwater.jpg

Por último, hemos fichado el accesorio perfecto si este verano te apetece probar el paddlesurf, incluso si ya tienes algo de experiencia y quieres una tabla hinchable propia. Está disponible en distintos tamaños y colores, pero la que hemos fichado mide 335 x 84 x 15 cm, y puede soportar un peso máximo de 165 kilos. Viene en un kit con todo lo que necesitas para inflarla y empezar a utilizarla.

Fabricada en PVC muy resistente a los golpes y arañazos.

No olvides aplicar los códigos descuento ESSS10 o SSES10 de la Promo de Verano.

¿Con cuál de estos chollos te quedas? Esta es solo una mínima parte de todos los productos en oferta que vas a encontrar rebajados en la Promo de Verano de AliExpress hasta el 10 de junio a medianoche. En muchos casos, con envíos gratis y entregas rápidas. No olvides aplicar los cupones descuento AliExpress para ahorrar mucho más sobre los productos ya rebajados. ¡Solo hay gangas!

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