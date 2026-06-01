Ikea rebaja la mesa plegable que desaparece cuando no la necesitas y gana espacio en casa

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Las mesasplegables, igual que todos los muebles de 'quita y pon', están muy de moda, sobre todo si vives en una casa pequeña o no quieres ocupar espacio con algo a lo que no le das uso todos los días. Son prácticas, ocupan el espacio necesario y las puedes plegar cuando lo necesites para recuperar esos metros que habías 'perdido'.

Por ejemplo, si comes o cenas de vez en cuando en la cocina, no tiene sentido que coloques una mesa fija. Igual que si necesitas un escritorio de manera puntual para trabajar o para cualquier otra tarea. En estas situaciones, lo más cómodo es la mesa plegable de pared NORBERG, rebajada a solo 35€ en Ikea por tiempo limitado.

Lo mejor de esta mesa plegable

El sistema abatible recupera espacio cuando no la estás usando.

Dimensiones de 74 x 60 cm, muy cómodas para dos personas.

El tablero está recubierto de melanina, muy resistente al uso diario y fácil de limpiar.

La puedes instalar a diferentes alturas, como mesa convencional o barra auxiliar.

La manera más práctica de ganar metros útiles sin obras

Mesa plegable de pared NORBERG

Para colocar la mesa plegable de pared NORBERG en casa no necesitas hacer obras ni cambiar por completo el diseño de una habitación. Una vez instalada en la pared, la puedes plegar y guardar tantas veces como quieras sin ocupar espacio de forma permanente.

Tiene una estructura diseñada con materiales resistentes que soportan muy bien el uso diario, y con un acabado en color blanco que encaja muy bien con cualquier tipo de decoración. Y basta con pasar un paño húmedo para limpiarla, porque los materiales son muy agradecidos.

¿Para qué viene bien esta mesa de Ikea?

La principal utilidad de esta mesa plegable de Ikea es, como ves en la imagen superior, como una mesa para comer en la cocina. Viene muy bien si quieres crear un pequeño comedor y no tienes demasiado espacio. Incluso para tener una mesa auxiliar donde cocinar.

También viene muy bien como escritorio para teletrabajar o estudiar en el salón o en cualquier habitación de la casa en la que no hay espacio suficiente para instalar un escritorio fijo. Y un truco en el que quizá no habías pensado: la puedes colocar a una altura superior y utilizarla como barra para desayunos o para tomarte un café.

Si necesitas tener una casa más funcional, incluso si vives de alquiler y no puedes hacer obras, esta mesa plegable rebajada en Ikea es comodísima. ¡Y ahora está rebajada a solo 35€ en Ikea!

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