Ikea rebaja en su outlet el conjunto con mesa plegable y taburetes ideal para tus planes de verano

El verano es sinónimo de planes al aire libre —escapadas a la playa, camping, pícnic en el parque, pasar el día en algún río o pantano—. Y todos estos planes tienen en común que vas a necesitar un conjunto con una mesa plegable y varias sillascómodas, ya sea para comer, evitar sentarte en el suelo o para que los niños jueguen.

Por suerte, Ikea acaba de rebajar en su outlet la solución que estábamos buscando: el conjunto STRANDÖN con una mesa plegable y dos taburetes de edición limitada. Ahora mismo, el set completo cuesta menos de 35€, ¿a qué esperas para ir corriendo a por él?

Puntos fuertes de este conjunto plegable STRANDÖN

Diseño plegable y compacto para guardarlo donde quieras y transportarlo.

Altura perfecta para comer o que los más pequeños jueguen.

Materiales resistentes al sol, a la lluvia y al desgaste.

Tablero con rejilla que deja pasar el agua y evita acumulaciones.

La mesa más cómoda para tus planes al aire libre

Conjunto STRANDÖN

El conjunto STRANDÖN de Ikea crea el espacio perfecto para sentarte, descansar o colocar tus cosas en infinidad de planes al aire libre. En la playa, por ejemplo, podrás comer sin que se llene todo de arena, y también sirve para juegos de mesa, apoyar bebidas o dejar el móvil.

Además, al ser un conjunto plegable, podrás meterlo en el maletero del coche y guardarlo cuando no lo necesites en casa. Lo podrás montar en pocos segundos y, además, todo el conjunto está preparado para soportar la exposición al sol, las salpicaduras del agua y el desgaste típico del verano.

Reseñas de esta mesa plegable en Ikea

La mayoría de usuarios han valorado este conjunto plegable STRANDÖN en Ikea con 5 estrellas, y por eso tiene una valoración de 4,9 estrellas, rozando la perfección. Estas son algunas opiniones de clientes:

"La mesa es ajustable en altura, los taburetes vienen en una bolsa práctica y con las correas en la parte inferior es fácil mantenerlo unido".

"Perfecto para vacaciones de acampada con la tienda de campaña. Es muy compacto, plegable y los taburetes se pueden guardar bajo la superficie de la mesa".

"¡La mejor compra! Es muy fácil de usar, es duradero, tiene un peso manejable y una correa para el hombro".

¿Qué más necesitas? Los usuarios coinciden en que es un conjunto cómodo, plegable y además tiene un precio que no vas a encontrar en ninguna otra parte. ¡Ahora por menos de 35€ en Ikea!

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