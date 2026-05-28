Cada vez más mujeres cambian los tampones por el bikini menstrual: este es el motivo

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Este 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Higiene Menstrual, así que es buen momento para reflexionar sobre cómo han cambiado los productos de higiene femenina en los últimos años. Sobre todo, porque el bikini menstrual es uno de los que está despertando más curiosidad.

¿Crees que es incómodo o poco seguro? Nada de eso, pues estas prendas incorporan varias capas absorbentes y antifugas que retienen el flujo menstrual sin necesidad de utilizar compresas, tampones ni la copa menstrual. Y sí, están hechos para que puedas ir a la playa y piscina cómodamente. Si te pica la curiosidad y quieres probar esta alternativa este verano, hemos fichado el bikini menstrual de Fashion Fusion rebajado a menos de 11€ en AliExpress y con diseños divertidos para el verano.

Por qué usar un bikini menstrual este verano

Diseño de cuatro capas que absorbe el flujo y evita fugas.

Acabado sin costuras para que no se note debajo de vestidos o prendas ajustadas.

Tejido de nylon y poliéster cómodo y flexible para poder llevarlo durante horas.

Tecnología antibacteriana y antiolor.

Una alternativa más discreta y cómoda para disfrutar del verano

Bikini menstrual de Fashion Fusion

Lo mejor del bikini menstrual de Fashion Fusion es que pasa completamente desapercibido, porque los diseños se alejan mucho de los típicos bikinis menstruales negros con tiro alto. El diseño recuerda mucho a la braguita de un bikini, pero en este caso su punto fuerte está en la tecnología interior. Utiliza capas que cumplen distintas funciones: una absorbe el flujo, otra distribuye la humedad y otra actúa como barrera antifugas.

De esta manera, tendrás una sensación seca y cómoda durante horas, pues su nivel de absorción es equivalente a varios tampones y, además, te puedes bañar perfectamente con este bikini menstrual en la playa y en la piscina. Y si lo usas para el día a día, no se transparenta ni se marca con vestidos, shorts ni faldas.

¿Es más cómodo y seguro que otros productos de higiene femenina?

Cada producto de higiene femenina tiene sus ventajas, pero el bikini menstrual está ganando terreno porque es supercómodo y fácil de usar. Por ejemplo, y a diferencia de las compresas de toda la vida, te puedes bañar perfectamente con el bikini.

También es más higiénico que el tampón, y reduces algunos riesgos asociados a este producto. Y si no tienes mucha práctica aún, el bikinimenstrual también gana puntos frente a la copa menstrual. Y como está diseñado con tecnología multicapa, reduces por completo el riesgo de fugas.

¿Le das una oportunidad? En AliExpress lo tienes disponible en distintos colores y desde la talla XXXS hasta la XXL. ¡Por menos de 11€!

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