Ni pérgola ni sombrilla: este velador de Carrefour es perfecto para tus espacios al aire libre (y rebajado)

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¿Tu patio, jardín o terraza es tu rincón favorito en casa? Es un espacio tan versátil que podrás desayunar al aire libre, organizar una barbacoa con amigos, teletrabajar, relajarte con un buen libro o hacer todas tus cenas. Eso sí, vas a necesitar algo que te proteja en las horas centrales del día, y una de las mejores soluciones es un velador.

El velador es una estructura que da sombra, protege los rayos del sol y da una sensación de espacio acogedor sin hacer obras ni instalar estructuras permanentes. Aunque no lo creas, puede transformar por completo cualquier espacio por muy poco. Y si no, espera a fichar el velador Heniola 3x4 metros de Carrefour, que acaba de bajar su precio a menos de 180€ solo por tiempo limitado.

Lo que más nos gusta de este velador de Carrefour en oferta

Superficie de 3x4 metros, perfecta para cubrir sofás, mesas de comedor o zonas chill out.

Cortinas mosquiteras con cierre de cremallera para ganar privacidad y alejar a los insectos.

Estructura de acero resistente que aguanta muy bien el uso exterior.

El acabado en imitación madera le da un toque más cálido y elegante.

La manera más sencilla de crear sombra y darle un toque elegante a tu jardín

Velador Heniola 3x4 metros

El velador Heniola 3x4 metros cumple una función práctica y estética al mismo tiempo. Por un lado, te protege del sol y del calor, sobre todo en las horas centrales del día; por el otro, cambia por completo el diseño de tu patio o jardín. De hecho, un jardín convencional puede parecer más acogedor con este velador.

Mide casi 4 metros de largo, más que suficiente para colocar debajo una mesa grande o un conjunto de sofás de exterior. Y como tiene cortinas mosquiteras, no tendrás que preocuparte por los insectos. Además, nos encanta que los postes tengan un acabado con efecto madera que nos acerca al diseño mediterráneo que tanto se lleva en esta época del año.

Cómo sacarle partido a un velador este verano

Nuestro consejo es que empieces ahora a crear un espacio en el que te apetezca pasar tiempo este veranoo. Toma nota de estos tips:

Coloca un sofá exterior, una mesa baja y unas luces cálidas, pensando sobre todo en los momentos de relax.

También cabe una mesa de comedor exterior para comer o cenar a la sombra.

Decora el espacio con textiles claros y plantas.

Utiliza las cortinas laterales para protegerte de los insectos y también para bloquear el sol por la mañana temprano o al atardecer.

Este velador es una de las mejores compras que puedes hacer de cara al verano, sobre todo porque es práctico, resistente y no pasa de los 180€ en Carrefour. ¡Corre a por él!

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