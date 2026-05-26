Si nunca has probado un sensor de frecuencia cardíaca, puede que no estés entrenando bien
Un sensor de frecuencia cardíaca es un accesorio que te ayuda a entender cómo responde tu cuerpo a los entrenamientos para mejorar o corregir hábitos.
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¿Sabes qué son los sensores de frecuencia cardíaca? Hasta hace unos años, estaban reservados para deportistas profesionales. Sin embargo, la tecnología evoluciona y cada vez más personas utilizan estos dispositivos para entender cómo responde su cuerpo durante el ejercicio, controlar la intensidad de los entrenamientos o evitar hacer más esfuerzo del necesario.
Los modelos tipo cinturón, también conocidos como pulsgurt o bandas de pecho, son mucho más precisos que los relojes inteligentes que miden el pulso desde la muñeca. Y al colocarse alrededor del pecho, captan mejor los latidos, sobre todo con entrenamientos intensos. Es el caso del sensor de frecuencia cardíaca Cycplus H2, que PcComponentes acaba de rebajar a menos de 30€ para que lo pruebes. ¿Le das una oportunidad?
Razones para utilizar un sensor de frecuencia cardíaca
- Puedes controlar la intensidad real del entrenamiento para evitar esfuerzos innecesarios.
- Algoritmo ECG con mediciones muy estables, incluso durante ejercicios intensos.
- Compatible con Bluetooth 5.0 y ANT+ para conectarlo con relojes, móviles y apps deportivas.
- Más de 500 horas de autonomía con una sola pila.
- Diseño ligero (pesa 21 gramos) y resistencia IPX7 para entrenar con sudor o lluvia.
Entrena con datos más precisos y entiende cómo responde tu cuerpo
El sensor de frecuencia cardíaca Cycplus H2 es el sistema más utilizado para obtener datos del entrenamiento al hacer series o entrenamientos de alta intensidad, y por eso seguro que los has visto alguna vez en tu gimnasio. El Cycplus H2 mide directamente desde el pecho para una lectura mucho más precisa y constante que un smartwatch.
Al terminar el entreno, sabrás perfectamente cómo responde tu cuerpo, en qué zona cardíaca estás para ajustar ritmos, mejorar la resistencia o evitar sesiones muy exigentes. Lo puedes utilizar si sales a correr, entrenas en el gimnasio, montas en bici o practicas cualquier otro deporte y quieres controlar tu progreso cardiovascular.
Preguntas frecuentes
¿Qué ventajas tiene un cinturón frente a un reloj deportivo?
Los cinturones de frecuencia cardíaca miden de manera más precisa y estable, sobre todo en entrenamientos intensos, cambios de ritmo o deportes con mucho movimiento.
¿El Cycplus H2 sirve para correr y para ciclismo?
Sí, lo puedes utilizar para running, ciclismo, cardio y prácticamente cualquier actividad deportiva compatible con sensores cardíacos.
¿Es difícil colocarlo?
No. Solo tienes que ajustar la banda alrededor del pecho y sincronizarla mediante Bluetooth o ANT+ con el dispositivo compatible.
¿Funciona con móviles y relojes deportivos?
Sí, gracias a la conectividad Bluetooth Smart y ANT+ es compatible con la mayoría de relojes, smartphones y aplicaciones deportivas.
Este cinturón con sensor de frecuencia cardíaca es una compra con mucho sentido si haces deporte y quieres saber cómo reacciona tu cuerpo para mejorar. ¡Ahora rebajado a menos de 30€!
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