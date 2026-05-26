Si nunca has probado un sensor de frecuencia cardíaca, puede que no estés entrenando bien

¿Sabes qué son los sensores de frecuencia cardíaca? Hasta hace unos años, estaban reservados para deportistas profesionales. Sin embargo, la tecnología evoluciona y cada vez más personas utilizan estos dispositivos para entender cómo responde su cuerpo durante el ejercicio, controlar la intensidad de los entrenamientos o evitar hacer más esfuerzo del necesario.

Los modelos tipo cinturón, también conocidos como pulsgurt o bandas de pecho, son mucho más precisos que los relojes inteligentes que miden el pulso desde la muñeca. Y al colocarse alrededor del pecho, captan mejor los latidos, sobre todo con entrenamientos intensos. Es el caso del sensor de frecuencia cardíaca Cycplus H2, que PcComponentes acaba de rebajar a menos de 30€ para que lo pruebes. ¿Le das una oportunidad?

Razones para utilizar un sensor de frecuencia cardíaca

Puedes controlar la intensidad real del entrenamiento para evitar esfuerzos innecesarios.

Algoritmo ECG con mediciones muy estables, incluso durante ejercicios intensos.

Compatible con Bluetooth 5.0 y ANT+ para conectarlo con relojes, móviles y apps deportivas.

Más de 500 horas de autonomía con una sola pila.

Diseño ligero (pesa 21 gramos) y resistencia IPX7 para entrenar con sudor o lluvia.

Entrena con datos más precisos y entiende cómo responde tu cuerpo

sensor de frecuencia cardíaca Cycplus H2

El sensor de frecuencia cardíaca Cycplus H2 es el sistema más utilizado para obtener datos del entrenamiento al hacer series o entrenamientos de alta intensidad, y por eso seguro que los has visto alguna vez en tu gimnasio. El Cycplus H2 mide directamente desde el pecho para una lectura mucho más precisa y constante que un smartwatch.

Al terminar el entreno, sabrás perfectamente cómo responde tu cuerpo, en qué zona cardíaca estás para ajustar ritmos, mejorar la resistencia o evitar sesiones muy exigentes. Lo puedes utilizar si sales a correr, entrenas en el gimnasio, montas en bici o practicas cualquier otro deporte y quieres controlar tu progreso cardiovascular.

Preguntas frecuentes

¿Qué ventajas tiene un cinturón frente a un reloj deportivo?

Los cinturones de frecuencia cardíaca miden de manera más precisa y estable, sobre todo en entrenamientos intensos, cambios de ritmo o deportes con mucho movimiento.

¿El Cycplus H2 sirve para correr y para ciclismo?

Sí, lo puedes utilizar para running, ciclismo, cardio y prácticamente cualquier actividad deportiva compatible con sensores cardíacos.

¿Es difícil colocarlo?

No. Solo tienes que ajustar la banda alrededor del pecho y sincronizarla mediante Bluetooth o ANT+ con el dispositivo compatible.

¿Funciona con móviles y relojes deportivos?

Sí, gracias a la conectividad Bluetooth Smart y ANT+ es compatible con la mayoría de relojes, smartphones y aplicaciones deportivas.

Este cinturón con sensor de frecuencia cardíaca es una compra con mucho sentido si haces deporte y quieres saber cómo reacciona tu cuerpo para mejorar. ¡Ahora rebajado a menos de 30€!

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