Ni sofá ni silla de oficina: la silla gaming sigue triunfando para teletrabajar y estudiar

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La sillagaming hace mucho tiempo que ha pasado de ser un accesorio para jugadores a la primera opción de quien busca una silla cómoda en casa para teletrabajar, estudiar, opositar e incluso para los niños. ¿La razón? Son mucho más cómodas y ergonómicas que una silla convencional, incluso que una de oficina.

Están hechas para sostener mejor la espalda, el cuello y cuidar la postura durante sesiones de estudio largas o jornadas de trabajo de 8 horas. Como la silla gaming de Mikomika, que AliExpress acaba de rebajar a menos de 70€ solo por tiempo limitado.

Lo que más nos gusta de esta silla gaming

Respaldo alto para mantener la postura cómoda durante horas.

Altura ajustable para adaptarla a cualquier escritorio.

Se monta en solo 5 minutos sin herramientas.

Asiento acolchado con espuma de densidad media.

Acabado en piel sintética suave y fácil de limpiar.

La silla gaming más cómoda para trabajar o estudiar

Silla gaming de Mikomika

La silla gaming de Mikomika tiene una estética gaming muy reconocible y, además de este color rojo, también la tienes disponible en colores como azul, rosa, negro y otras combinaciones de color. Elijas el que elijas, incluye un respaldo alto para apoyar la espalda y la zona cervical.

También incorpora un sistema de elevación regulable con pistón de gas certificado que permite ajustar la altura según la mesa o la postura que te resulte más cómoda. Y el acolchado con espuma de densidad media es comodísimo, porque ni es rígido ni se hunde en exceso.

¿Para quién es perfecta esta silla gaming?

Aunque la silla gaming nació para los jugadores, hoy encaja con perfiles muy distintos:

Personas que teletrabajan a tiempo completo o varios días a la semana.

Estudiantes que pasan muchas horas sentados estudiando o haciendo trabajos.

En habitaciones juveniles para estudiar, hacer deberes o simplemente para los momentos de ocio con el ordenador.

Cualquier persona en casa que utilice el ordenador.

No vas a encontrar una opción más cómoda que esta silla gaming en oferta, así que si teletrabajas, estudias o necesitas un soporte cómodo en casa, aprovecha que está rebajada a menos de 70€ en AliExpress. ¡Y ya está volando!

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