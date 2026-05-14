AliExpress rebaja la Nintendo Switch 2: así es la consola que está a punto de cumplir su primer año de vida

La Nintendo Switch 2 salió al mercado el 5 de junio de 2025, así que está a punto de celebrar su primer aniversario. Y para conmemorarlo, AliExpress ha decidido bajar el precio casi 70€ solo por tiempo limitado. Mantiene la fórmula que hizo que la Switch fuese un fenómeno global (jugar en modo portátil, conectarla a la tele, usarla en modo sobremesa), pero añade nuevas características.

Si la comparamos contra sus rivales, vemos que la PS5 de Sony y la Xbox Serie X de Microsoft no tienen rival en cuanto a potencia bruta, pero Nintendo sigue sus propias reglas. Es una consola versátil que ofrece una experiencia accesible para todo tipo de jugadores con funciones renovadas.

Lo más interesante de la Nintendo Switch 2

Pantalla LCD Full HD de 7,9 pulgadas para disfrutar de los juegos con más detalle y colores más vivos.

Hasta 4K y 120 fps en televisores compatibles.

Memoria interna de 256 GB, x8 veces superior a la primera Switch.

Nuevos Joy-Con 2 magnéticos que también puedes usar como ratón en juegos compatibles.

Una consola potente y versátil para jugar donde y como quieras

Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 no cambia su esencia, pero sí mejora bastante la experiencia de uso. Llega con un salto de potencia en la CPU y GPU, lo que se traduce en gráficos más detallados, tiempos de carga más rápidos y un rendimiento más fluido a todos los niveles.

La nueva pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 1080p hace que el modo portátil resulte más atractivo, porque los juegos ganan en calidad y el movimiento es mucho más suave. Y también mejora en cuanto a la comodidad, porque el soporte trasero es 100% ajustable, incorpora dos puertos USB-C y permite cargar la consola mientras juegas en modo sobremesa.

¿Merece la pena comprar la Nintendo Switch 2 en 2026?

Sí, la Nintendo Switch 2 tiene mucho sentido en 2026, sobre todo si buscas una consola versátil y actual con acceso al catálogo de Nintendo. Una ventaja importante es que es retrocompatible con juegos de la primera Switch, así que podrás seguir usando esos títulos para reducir la inversión inicial.

Además, el salto es importante y justifica de sobra el cambio, porque tiene más almacenamiento, mejor pantalla, más potencia y funciones como GameChat para cumplir de sobra con lo que se espera de una consola moderna.

¿Quieres darte un capricho de cara a este verano? Aprovecha que la Nintendo Switch 2 acaba de bajar su precio en AliExpress a menos de 410€, porque no la vas a encontrar más barata en ninguna plataforma. ¡Vaya ganga!

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