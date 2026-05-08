Adiós a las manchas en el sofá: Cecotec tiene el aspirador de tapicerías que limpia y aspira al mismo tiempo

¿Conoces los aspiradores de tapicerías? No son simples aspiradoras con un accesorio específico para sofás. De hecho, los modelos convencionales se limitan a recoger polvo o suciedad superficial, mientras que estos pequeños electrodomésticos pulverizan agua, limpian el tejido y aspiran la suciedad húmeda al mismo tiempo para conseguir mejores resultados.

Lo notarás, sobre todo, en sofás, colchones, alfombras o asientos de coche. Si todavía tienes alguna mancha incrustada de algún susto, el aspirador limpiatapicerías Conga 6000 Carpet&Spot Clean XXL Ultra es todo lo que necesitas en casa, más aún ahora que está rebajado un 67% en la tienda online de Cecotec. ¡Chollazo!

¿Por qué necesitas este aspirador de tapicerías en casa?

Sistema 3 en 1 que pulveriza, limpia y aspira en una sola pasada.

600 W de potencia y 15 kPa de succión.

Depósitos XXL de 1300 ml para agua limpia y 1100 ml para agua sucia.

Radio de acción de 7 metros para llegar cómodamente a cualquier espacio.

Incluye accesorios limpiaventanas y boquillas intercambiables.

Así es la limpieza con este aspirador de Cecotec

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El aspirador limpiatapicerías Conga 6000 Carpet&Spot Clean XXL Ultra consigue resultados increíbles en casa, que vas a agradecer sobre todo si tienes mascotas o niños. Aplica agua sobre el tejido, ayuda a desprender la suciedad y la absorbe junto con restos incrustados que suelen pasar más desapercibidos.

Además, tiene un formato XXL con depósitos grandes para que no tengas que parar para rellenar o vaciar agua. Y los 7 metros de alcance dan mucha libertad de movimientos sin cambiar de enchufe para limpiar en salones grandes e incluso para llevártela al coche.

¿Para quién es perfecto?

Casas con mascotas que sueltan pelos, dejan manchas y malos olores.

Tienes niños pequeños que suelen manchar el sofá o cualquier tapicería.

Ideal para limpiar colchones, cabeceros y hasta la tapicería del coche.

Es muy práctico si tienes en casa alfombras o tejidos claros que se ensucian con mirarlos.

Es el electrodoméstico que sí o sí necesitas en casa, ahora rebajado a menos de 120€ (antes 359€) solo en la tienda online de Cecotec y por tiempo limitado. ¡Una ganga!

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