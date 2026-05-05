Helados saludables este verano con una de las 10 mejores heladeras de 2026

Cuando llega el calor, el cuerpo pide frescor. Y pocas cosas lo dan tan bien como un helado. El problema es que muchos vienen cargados de azúcar, aditivos y una lista de ingredientes que no invita precisamente a repetir. Por suerte, hacer helados en casa se ha vuelto rápido, intuitivo y, sobre todo, te devuelve el control absoluto sobre lo que comes: menos azúcar y mucha más libertad para jugar con sabores.

En 2026, las heladeras han evolucionado bastante. Ya no se trata solo de enfriar una mezcla, sino de conseguir una textura cremosa, estable y con ese punto de heladería que antes parecía complicado de lograr en casa. Y lo mejor es que hay opciones para todos: desde modelos muy completos hasta otros sencillos para usar de vez en cuando sin complicarse.

Si estás mirando heladeras es probable que tengas dos ideas en mente: comer mejor y darte un capricho cuando quieras. Esta comparativa con las 10 mejores heladeras de 2026 está pensada justo para eso, para ayudarte a elegir.

Tabla comparativa de las mejores heladeras del 2026

Modelo Tipo Capacidad Potencia Lo más destacado Ninja CREAMi Deluxe Especial 1,4 L 800 W Texturas personalizables Moulinex Dolci Especial 1,4 L 600 W Autolimpieza integrada Cecotec Gelatec 2100 Compresor 2 L 180 W Producción continua Taurus TASTY'N'CREAM Acumulador 1,5 L 12 W Uso muy sencillo Princess 282605 Acumulador 1,5 L 12 W Diseño compacto Cuisinart ICE30BCE Acumulador 2 L 25 W Preparación rápida Ariete 642 Acumulador 1,5 L 10 W Estilo retro Sogo FDM-SS-5246 Compresor 1,5 L 150 W Frío automático Klarstein Vanilla Sky Compresor 2 L 180 W Control digital HKoenig SRB80 Acumulador 2 L 12 W Gran capacidad familiar

Ninja CREAMi Deluxe NC502EU - postres con textura ajustable

Ninja CREAMi Deluxe NC502EU

Puntos clave

Convierte bases congeladas en helado con textura fina y uniforme.

Permite preparar recetas muy distintas en una misma máquina.

Trabaja con porciones individuales fácilmente personalizables.

Lo mejor

Versatilidad: puedes preparar sabores totalmente distintos sin mezclar todo.

Aspectos a mejorar

Ruido: el proceso es algo ruidoso y requiere congelación previa de las tarrinas.

Ideal para: Personas que disfrutan experimentando con recetas y controlando ingredientes.

Moulinex Dolci - limpieza automática

Moulinex Dolci

Puntos clave

Programa automático que controla todo el proceso de principio a fin.

Resultados cremosos sin necesidad de experiencia previa.

Sistema pensado para evitar cristales de hielo.

Lo mejor

Comodidad: el modo autolimpieza simplifica mucho el mantenimiento diario.

Aspectos a mejorar

Precio: se sitúa por encima de otras opciones similares sin compresor.

Ideal para: Quienes buscan facilidad total en el día a día.

Cecotec Gelatec 2100 - mejor relación calidad-precio

Cecotec Gelatec 2100

Puntos clave

Incluye compresor interno para generar frío sin congelador previo.

Permite hacer varias preparaciones seguidas sin esperar.

Capacidad pensada para grupos o familias.

Lo mejor

Independencia: funciona sin necesidad de preparar el bol con antelación.

Aspectos a mejorar

Espacio: su tamaño requiere una encimera amplia.

Ideal para: Hogares donde se prepara helado con frecuencia.

Taurus Tasty'n'Cream - resultados rápidos

Taurus Tasty'n'Cream

Puntos clave

Heladera sencilla con funcionamiento básico.

Requiere congelación previa del recipiente.

Resultados en poco más de media hora.

Lo mejor

Simplicidad: muy fácil de usar incluso si nunca has hecho helado antes.

Aspectos a mejorar

Dependencia: necesitas planificar el uso con antelación.

Ideal para: Uso ocasional o primeras experiencias.

Princess 282605 - tamaño compacto y acabado elegante

Princess 282605

Puntos clave

Diseño compacto en acero inoxidable.

Sistema de acumulación de frío previo.

Ideal para uso doméstico moderado.

Lo mejor

Diseño: encaja bien en cocinas modernas sin destacar demasiado.

encaja bien en cocinas modernas sin destacar demasiado. Limpieza: piezas desmontables que facilitan el lavado.

Aspectos a mejorar

Preparación: requiere congelación prolongada antes de cada uso.

Ideal para: Usuarios que valoran estética y funcionalidad.

Cuisinart ICE30BCE - estructura sólida y resultados consistentes

Cuisinart ICE30BCE

Puntos clave

Construcción robusta en aluminio cepillado.

Apertura cómoda para añadir ingredientes durante el proceso.

Capacidad pensada para uso familiar.

Lo mejor

Rendimiento: consigue helado en poco tiempo con buena consistencia.

Aspectos a mejorar

Almacenamiento: el recipiente ocupa bastante espacio en el congelador.

Ideal para: Uso frecuente con resultados estables.

Ariete 642 - helado casero con estética vintage

Ariete 642

Puntos clave

Diseño retro con funcionamiento sencillo.

Heladera de acumulador para uso doméstico.

Buena capacidad para pequeñas reuniones.

Lo mejor

Estética: aporta un toque decorativo además de funcional.

Aspectos a mejorar

Tiempo: necesita bastante enfriamiento previo del bol.

Ideal para: Regalos o cocinas con estilo cuidado.

Sogo FDM-SS-5246 - resultados inmediatos

Sogo FDM-SS-5246

Puntos clave

Compresor integrado para generar frío de forma autónoma.

No requiere precongelación del recipiente.

Resultados rápidos en menos de una hora.

Lo mejor

Autonomía: puedes hacer helado en cualquier momento sin preparación previa.

Aspectos a mejorar

Peso: es más pesada que los modelos de acumulación.

Ideal para: Uso improvisado con resultados profesionales.

Klarstein Vanilla Sky - control preciso de textura

HKoenig SRB80

Puntos clave

Compresor potente con control digital.

Permite ajustar textura y tiempo de forma precisa.

Resultados homogéneos sin cristales de hielo.

Lo mejor

Precisión: puedes ajustar el punto exacto del helado.

Aspectos a mejorar

Peso: no es fácil de mover o guardar constantemente.

Ideal para: Usuarios exigentes con resultados tipo heladería.

HKoenig SRB80 - nunca te quedarás sin helado

Klarstein Vanilla Sky

Puntos clave

Capacidad de 2 litros pensada para familias.

Bajo consumo energético.

Funcionamiento sencillo y continuo.

Lo mejor

Volumen: permite preparar grandes cantidades de una sola vez.

permite preparar grandes cantidades de una sola vez. Eficiencia: consumo reducido para uso frecuente.

Aspectos a mejorar

Espacio: el bol requiere bastante sitio en el congelador.

Ideal para: Familias o reuniones.

¿Qué heladera se adapta mejor a tu ritmo de vida?

Hay muchos modelos interesantes, pero al final todo se resume en cómo la vas a usar en tu día a día:

Si buscas la mejor heladera con compresor: La Cecotec Gelatec 2100 y la Klarstein Vanilla Sky son las más completas si quieres olvidarte del congelador. Enchufar, ver receta, poner en marcha y listo, no dependen de tener el bol preparado desde el día anterior.

La Cecotec Gelatec 2100 y la Klarstein Vanilla Sky son las más completas si quieres olvidarte del congelador. Enchufar, ver receta, poner en marcha y listo, no dependen de tener el bol preparado desde el día anterior. Si quieres la mejor relación calidad-precio: La Taurus Tasty'n'Cream y la Princess 282605 destacan porque son una inversión ajustada y ofrecen helados con buenos resultados y una experiencia sencilla.

La Taurus Tasty'n'Cream y la Princess 282605 destacan porque son una inversión ajustada y ofrecen helados con buenos resultados y una experiencia sencilla. Mejor para familias: Los modelos de 2 litros como la Cuisinart o la HKoenig SRB80 permiten preparar helado para varias personas de una sola vez, sin tener que repetir tanda cada poco.

Los modelos de 2 litros como la Cuisinart o la HKoenig SRB80 permiten preparar helado para varias personas de una sola vez, sin tener que repetir tanda cada poco. Mejor para principiantes: La Taurus Tasty’n’Cream encaja muy bien si es tu primera heladera, controles claros, pocas piezas y un proceso muy intuitivo que no exige experiencia previa.

La Taurus Tasty’n’Cream encaja muy bien si es tu primera heladera, controles claros, pocas piezas y un proceso muy intuitivo que no exige experiencia previa. Mejor para uso ocasional: La Princess 282605 es una buena aliada si solo quieres tener helado casero de vez en cuando, con una máquina compacta, económica y fácil de guardar.

Qué tener en cuenta antes de comprar una heladera

Antes de decidirte por una heladera concreta, conviene revisar algunos puntos clave que marcarán la diferencia entre un modelo cómodo y uno que apenas uses.

Tipo : los modelos con compresor funcionan como una heladería en miniatura, generando frío por sí mismos. Los de acumulador, en cambio, necesitan que el bol pase varias horas en el congelador antes de poder usarse.

: los modelos con compresor funcionan como una heladería en miniatura, generando frío por sí mismos. Los de acumulador, en cambio, necesitan que el bol pase varias horas en el congelador antes de poder usarse. Capacidad: si solo preparas helado para una o dos personas, con 0,5 a 1 litro es suficiente, para familias o reuniones frecuentes, es más práctico moverse entre 1 y 2 litros.

si solo preparas helado para una o dos personas, con 0,5 a 1 litro es suficiente, para familias o reuniones frecuentes, es más práctico moverse entre 1 y 2 litros. Tiempo de preparación : el proceso suele situarse entre 20 y 60 minutos, según la potencia del motor, el tipo de heladera y la receta que utilices.

: el proceso suele situarse entre 20 y 60 minutos, según la potencia del motor, el tipo de heladera y la receta que utilices. Facilidad de limpieza : que el bol y las palas se desmonten con facilidad es clave para poder limpiarlo todo bien después de cada uso y evitar restos de mezcla.

: que el bol y las palas se desmonten con facilidad es clave para poder limpiarlo todo bien después de cada uso y evitar restos de mezcla. Espacio: las máquinas con compresor ocupan más y pesan más, así que es importante valorar si tienes encimera o armario suficiente para guardarlas cómodamente.

las máquinas con compresor ocupan más y pesan más, así que es importante valorar si tienes encimera o armario suficiente para guardarlas cómodamente. Uso: si solo la vas a usar en verano o en ocasiones puntuales, puede bastar un modelo sencillo, si te ves preparando helado a menudo, compensa invertir en una máquina más completa.

Preguntas frecuentes sobre heladeras

¿Necesitan congelador?

Depende del tipo de heladera. Las que no llevan compresor necesitan que el bol se enfríe previamente en el congelador. Las que sí incorporan compresor generan el frío internamente y no requieren ese paso previo.

¿Cuánto tarda en hacerse un helado?

El tiempo de mantecación suele moverse entre los 20 y los 60 minutos. Influyen factores como la potencia del motor, la receta elegida y lo fríos que estén los ingredientes al empezar.

¿Se pueden hacer otros postres?

Sí. Con la mayoría de heladeras puedes preparar también sorbetes, yogur helado e incluso granizados, simplemente ajustando la receta y la textura que buscas.

¿Merece la pena una con compresor?

Para un uso frecuente, suele compensar. Permite hacer varias tandas seguidas, sin tener que esperar a que el bol vuelva a congelarse, y te da mucha más libertad para improvisar.

¿Cuánto dura una heladera?

La vida útil suele situarse entre los 3 y los 8 años, en función de la calidad de los materiales, el cuidado en la limpieza y la intensidad de uso.

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