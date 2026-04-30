¿Ganas de buen tiempo? Esta piscina desmontable de Carrefour te va a salvar el verano ¡y está rebajada!

Ya hemos tenido los primeros días de sol de la primavera y, en cuanto le demos la bienvenida al mes de mayo, comenzarán los días más estables y subirán las temperaturas. ¿Se te ocurre algo mejor que montar una piscina en casa? No hace falta que tengas un jardín grande, porque basta con un espacio pequeño para montar el espacio perfecto para refugiarte del calor.

Si además tienes hijos, lo agradecerán el doble (y tú también) para estar fresquitos en verano. Por eso, hemos fichado que Carrefour acaba de rebajar la piscina desmontable ovalada tubular Tortuga a menos de 330€ solo en su supermercado online. Es amplia para varios adultos y niños, y al mismo tiempo fácil de mantener y de desmontar cuando termine el verano. ¡La necesitas ya en casa!

Lo más destacado de esta piscina desmontable

Formato ovalado de 427 x 250 x 100 cm con espacio suficiente para varias personas.

Tiene una capacidad de 7.250 litros al 90% de llenado.

La estructura tubular de acero galvanizado reduce la oxidación y aguanta muy bien el sol y las altas temperaturas.

Puedes dejarla instalada en unos 45 minutos y sin herramientas.

Necesitas una piscina en casa para refrescarte

Piscina desmontable ovalada tubular Tortuga

Llevamos varios veranos batiendo récords de temperatura en España y, aunque este año apunta a que será muy parecido, lo llevarás mejor con la piscina desmontable ovalada tubular Tortuga que acaba de rebajar Carrefour. Tiene más de 4 metros de largo y una profundidad de 100 centímetros, así que está muy bien equilibrada para refrescarte y que los más pequeños se diviertan.

Además, tiene el tamaño ideal como para no ocupar medio jardín y, al mismo tiempo, el espacio es suficiente para flotadores o colchonetas. Por supuesto, está fabricada con materiales resistentes (sistema reforzado de tres capas, núcleo de malla de poliéster, recubrimiento de PVC de alto calibre... ).

Preguntas frecuentes

¿Cuánto espacio necesito para instalar esta piscina?

Lo ideal es que tengas una superficie superior a sus 427 x 250cm para dejar un poco de margen para el montaje y para poder caminar alrededor.

¿Es difícil montar una piscina tubular de este tamaño?

Para nada. El fabricante señala que puedes montar esta piscina de Carrefour en unos 45 minutos entre dos personas y sin utilizar herramientas.

¿Cuántas personas caben dentro?

Depende de la edad y del uso, pero es una piscina familiar en oferta en la que pueden bañarse perfectamente varios adultos y niños a la vez.

¿La depuradora viene incluida?

Sí, incluye depuradora con cartucho y capacidad de filtrado de 2.006 l/h, suficiente para mantener el agua más limpia con un buen mantenimiento.

¿La quieres en tu patio o jardín? Carrefour acaba de bajar su precio a menos de 330€ y se cuela en su sección de 'Super Chollos', así que date prisa antes de que vuelva a su precio original.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.