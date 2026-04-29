BaByliss rebaja el dispositivo con el que te harás las ondas en 5 minutos (sin tener mucha maña)
Este moldeador automático es superfácil de usar e incluye 11 configuraciones para pasar de ondas suaves a rizos marcados en segundos.
¿Qué moldeador de pelo comprar en 2026? Marcas más vendidas, tecnología y preguntas frecuentes
Noticias relacionadas
¿Los rizos son tu peinado favorito cuando llega el buen tiempo? En verano, nos apetece 'jugar' con la melena, darle volumen, movimiento y un aspecto más desenfadado que en otras épocas del año. Y aunque no seas experta ni tengas mucha maña peinándote, el moldeador automático de BaByliss Style Secret Air va a hacer todo el trabajo por ti.
Es un dispositivo automático que se encarga de todo el proceso: enrolla el mechón y te devuelve el rizo perfecto, según el ajuste que previamente hayas seleccionado. Además, El Corte Inglés lo acaba de rebajar a menos de 90€ a las puertas del verano, ¿no es la excusa perfecta?
Lo mejor de este moldeador automático
- Su tecnología Auto-Curl enrolla el mechón para que no tengas que hacer giros manuales.
- 11 configuraciones de peinado para pasar de ondas surferas a rizos marcados cuando quieras.
- Incluye 4 niveles de temperatura regulables entre 150ºC y 200ºC para adaptarlo a cabellos finos, normales o más resistentes.
- El barril de cerámica avanzada reparte el calor de manera uniforme para reducir daños.
Así puedes conseguir rizos y ondas perfectas este verano
El moldeador automático de BaByliss Style Secret Air reduce al mínimo el esfuerzo manual para que luzcas los rizos más bonitos sin esfuerzo y sin pasarte más de 30 minutos frente al espejo. Funciona un sistema inteligente para elegir temperatura, cuánto tiempo permanece el mechón moldeándose (según el resultado) y hacia qué lado debe girar.
Por supuesto, cualquier dispositivo inteligente debe incorporar sistemas que protejan la melena de los daños, y este incluye cerámica avanzada que distribuye mejor el calor y evita picos de altas temperaturas. Además, con sus 11 configuraciones de peinado puedes pasar de solo marcar las puntas hasta hacerte ondas de playa o rizos mucho más definidos.
Cómo hacerte rizos paso a paso con este moldeador BaByliss
- Seca bien el cabello y desenrédalo para después dividirlo en pequeñas secciones.
- Elige la temperatura adecuada: si es fino, lo ideal es que sea lo más baja posible (150ºC) y si es más grueso, puedes subir poco a poco hasta 200ºC.
- Elige el tipo de rizo (marcado, tiempo y dirección de rotación).
- Introduce un mechón de tamaño medio y deja que el sistema Auto-Curl haga el resto.
- Cuando el moldeador automático de BaByliss indique que el mechón está listo, suéltalo con suavidad.
- Espera unos segundos a que se enfríe antes de tocarlo o peinarlo.
- Repite por toda la melena, alternando la dirección de algunos mechones para un resultado más natural.
- Abre ligeramente los rizos con los dedos y finaliza con spray o laca.
¡Así de fácil! El moldeador automático de BaByliss te lo pone fácil para conseguir una melena bonita, con forma y volumen en poquísimo tiempo. ¡Y ahora por menos de 90€!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.