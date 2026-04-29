BaByliss rebaja el dispositivo con el que te harás las ondas en 5 minutos (sin tener mucha maña)

¿Los rizos son tu peinado favorito cuando llega el buen tiempo? En verano, nos apetece 'jugar' con la melena, darle volumen, movimiento y un aspecto más desenfadado que en otras épocas del año. Y aunque no seas experta ni tengas mucha maña peinándote, el moldeador automático de BaByliss Style Secret Air va a hacer todo el trabajo por ti.

Es un dispositivo automático que se encarga de todo el proceso: enrolla el mechón y te devuelve el rizo perfecto, según el ajuste que previamente hayas seleccionado. Además, El Corte Inglés lo acaba de rebajar a menos de 90€ a las puertas del verano, ¿no es la excusa perfecta?

Lo mejor de este moldeador automático

Su tecnología Auto-Curl enrolla el mechón para que no tengas que hacer giros manuales.

11 configuraciones de peinado para pasar de ondas surferas a rizos marcados cuando quieras.

Incluye 4 niveles de temperatura regulables entre 150ºC y 200ºC para adaptarlo a cabellos finos, normales o más resistentes.

El barril de cerámica avanzada reparte el calor de manera uniforme para reducir daños.

Así puedes conseguir rizos y ondas perfectas este verano

BaByliss Style Secret Air

El moldeador automático de BaByliss Style Secret Air reduce al mínimo el esfuerzo manual para que luzcas los rizos más bonitos sin esfuerzo y sin pasarte más de 30 minutos frente al espejo. Funciona un sistema inteligente para elegir temperatura, cuánto tiempo permanece el mechón moldeándose (según el resultado) y hacia qué lado debe girar.

Por supuesto, cualquier dispositivo inteligente debe incorporar sistemas que protejan la melena de los daños, y este incluye cerámica avanzada que distribuye mejor el calor y evita picos de altas temperaturas. Además, con sus 11 configuraciones de peinado puedes pasar de solo marcar las puntas hasta hacerte ondas de playa o rizos mucho más definidos.

Cómo hacerte rizos paso a paso con este moldeador BaByliss

Seca bien el cabello y desenrédalo para después dividirlo en pequeñas secciones. Elige la temperatura adecuada: si es fino, lo ideal es que sea lo más baja posible (150ºC) y si es más grueso, puedes subir poco a poco hasta 200ºC. Elige el tipo de rizo (marcado, tiempo y dirección de rotación). Introduce un mechón de tamaño medio y deja que el sistema Auto-Curl haga el resto. Cuando el moldeador automático de BaByliss indique que el mechón está listo, suéltalo con suavidad. Espera unos segundos a que se enfríe antes de tocarlo o peinarlo. Repite por toda la melena, alternando la dirección de algunos mechones para un resultado más natural. Abre ligeramente los rizos con los dedos y finaliza con spray o laca.

¡Así de fácil! El moldeador automático de BaByliss te lo pone fácil para conseguir una melena bonita, con forma y volumen en poquísimo tiempo. ¡Y ahora por menos de 90€!

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