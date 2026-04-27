El iPhone 16 baja por primera vez de los 800€: ¿y si lo regalas este Día de la Madre?

El sector de los smartphones está saturado de marcas, modelos, cifras y prestaciones que mejoran a las anteriores casi sin que nos demos cuenta. Ahora bien, ¿merece la pena siempre comprar un modelo antiguo? En algunas marcas, no tiene sentido, pero en otras es el truco más extendido para ahorrar y seguir teniendo un modelo de última generación con sus actualizaciones.

Es lo que ocurre con el iPhone 16, que, aunque no sea el modelo más nuevo de Apple, tiene mucho sentido en pleno 2026 por su relación calidad-precio. Además, por si fuera poco, PcComponentes acaba de bajar su precio a menos de 800€ solo por tiempo limitado. Regalazo para mamá este Día de la Madre o para ti, si te toca renovar smartphone.

Las razones por las que te va a encantar (y a tu madre también)

El chip A18 con 16 núcleos de IA mejora la fluidez en fotos, apps y edición.

La pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 tiene hasta 2.000 nits de brillo para ver cualquier contenido a pleno sol.

Su cámara dual de 48 MP con zoom óptico 4x hace fotos con una calidad profesional sin esfuerzo.

Incluye batería de hasta 22 horas de vídeo + carga rápida al 50%.

Todas las características del iPhone 16 de Apple

iPhone 16 Apple.jpg

El iPhone 16 es diferente en diseño al iPhone 15 y al iPhone 17, pero no se diferencia tanto del modelo más nuevo en el interior. Funciona con el procesador A18 con motor neuronal de 16 núcleos que consigue un rendimiento muy fluido para editar fotos o cambiar de una app a otra sin tirones.

Uno de los saltos más evidentes está en la cámara, pues la principal tiene 48 MP y se suma también un ultra angular de 12 MP que trabaja con sistemas como Deep Fusion o Photonic Engine para mejorar la luz y el nivel detalle.

¿Merece la pena comprar un iPhone 16 en 2026?

Es la pregunta más lógica, sobre todo porque Apple ya ha lanzado al mercado el iPhone 17 y hace solo unos meses que llegó el iPhone 17e, su versión más accesible. Y sí, el iPhone 16 aun así sigue teniendo mucho sentido, si tu prioridad es tener un móvil equilibrado y no necesitas el último modelo del mercado.

Además, es un dispositivo asentado y optimizado con un ecosistema de iOS 18 bastante afinado, con buena estabilidad, autonomía y la experiencia habitual de Apple. Así que sigue siendo una compra muy lógica en 2026, mucho más ahora que baja de precio en PcComponentes a menos de 800€.

Es una oferta solo disponible en PcComponentes por tiempo limitado, así que aprovecha ahora que el iPhone 16 acaba de alcanzar su precio mínimo histórico. ¡Regalazo!

Los 10 móviles baratos del 2024 con mejores prestaciones

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.