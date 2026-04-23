Historias que atrapan: 10 libros para regalarte este Día del Libro

El Día del Libro nos recuerda que leer es, ante todo, una forma de libertad. Este año, el panorama literario ofrece una diversidad fascinante: desde el fenómeno "romantasy" que sigue conquistando estanterías, hasta el regreso de la sátira más afilada y la narrativa histórica con sello de actualidad. Las tendencias mandan, pero la calidad no se pierde, y todo ello convive en perfecta armonía con nuevos formatos como Audible, que ha transformado el trayecto al trabajo de muchas personas en una experiencia inmersiva.

Tanto si buscas una novela que te emocione como si prefieres apostar por el ingenio literario, estas son nuestras diez recomendaciones imprescindibles para celebrar la lectura este 23 de abril.

Las gratitudes, de Delphine de Vigan

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La autora francesa Delphine De Vigan vuelve a hacer lo que ya ha hecho en ocasiones anteriores: decir mucho con muy poco. Este libro está dando mucho que hablar por cómo trata temas como la vejez, la pérdida del lenguaje y la necesidad de dar las gracias antes de que sea tarde. Es una lectura breve pero intensa que te cambiará la forma de entender la gratitud. Un imprescindible para este Día del Libro 2026.

La intriga del funeral inconveniente, de Eduardo Mendoza

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Eduardo Mendoza regresa con esa facilidad suya para convertir el absurdo en alta literatura. Ideal para regalarlo este 23 de abril, en este libro se recupera al que bien podríamos decir que es uno de los personajes más carismáticos de la literatura española: el detective sin nombre, un investigador divertido que aporta mucho a una trama en la que el humor negro y la sátira social se dan la mano. Te lo recomendamos porque nadie como él sabe diseccionar la realidad española con tanta elegancia y carcajada. Si prefieres dejarte llevar por la voz del narrador, su versión en Audible captura perfectamente ese tono socarrón tan característico del autor.

El Plan maestro, Javier Sierra

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Como siguiente opción, queremos recomendarte El plan maestro, una novela de Javier Sierra que nos regala una cita con el misterio y la investigación. En su nueva propuesta editorial, el autor mezcla arte, historia y enigmas ocultos en una trama que te mantiene en vilo hasta la última palabra. Javier Sierra sabe jugar como nadie con los límites de lo real y lo desconocido. Te lo recomendamos si buscas una experiencia inmersiva y trepidante que deja ver por qué sigue siendo un escritor superventas.

Una niña buena, Elísabet Benavent

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Elísabet Benavent, conocida como Beta Coqueta, es una auténtica bestseller en novela romántica y se ha ganado un lugar indiscutible en las estanterías de muchos lectores. En esta ocasión, nos plantea un viaje de autodescubrimiento que se aleja de los clichés para profundizar en las contradicciones de la mujer actual. Trata sobre el peso de las expectativas y la liberación personal. Es una recomendación clave porque Benavent siempre consigue que te veas reflejada en sus personajes, haciéndote reír y reflexionar a partes iguales en cada capítulo.

Maite, de Fernando Aramburu

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Aramburu posee el don de convertir lo cotidiano en algo trascendental, y con su nueva obra lo vuelve a lograr. Maite es una historia íntima, con profundidad psicológica y ese estilo depurado que ya es marca de la casa. Te la recomendamos para este Día del Libro 2026 si buscas una lectura pausada, de esas que dejan poso y te obligan a mirar el mundo con otros ojos.

La ciudad de las luces muertas, de David Uclés

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David Uclés se posiciona como el rey del realismo mágico en nuestro país. Su nueva novela es un cúmulo de imaginación que nos transporta a una atmósfera casi onírica, donde la historia y la fantasía se entrelazan de una manera muy conseguida. Te recomendamos este libro por su ambición literaria y su capacidad para crear mundos inolvidables. Es, sin duda, una de las grandes apuestas para regalar y regalarse durante esta festividad literaria de abril.

Comerás flores, Lucía Solla

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Comerás Flores es, sin lugar a dudas, una de las sorpresas más frescas de la temporada. Lucía Solla nos regala una narrativa sensorial y valiente que explora la identidad y el deseo desde una perspectiva innovadora. Es tendencia porque rompe moldes estéticos y narrativos, y ofrece una historia tan cruda como bella. Te recomendamos esta obra si buscas salirte de lo convencional este 23 de abril y descubrir una voz joven con un potencial arrollador que ya está dando mucho que hablar.

Por si un día volvemos, de María Dueñas

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Como siguiente alternativa, te recomendamos Por si un día volvemos, de María Dueñas. Una novela que trata sobre los reencuentros, las segundas oportunidades y esos lazos que ni el tiempo ni el exilio logran romper. Es muy popular entre la comunidad lectora, y no es más que por su capacidad para evocar escenarios fascinantes y personajes de una fuerza arrolladora. Si no tienes tiempo de sentarte a leer, disfrutarla en Audible mientras viajas es la mejor forma de sumergirte en su cuidada ambientación.

Llevará tu nombre, Sonsoles Ónega

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Sonsoles Ónega se consolida como una de las voces imprescindibles en este Día del Libro 2026. Su nueva novela es un despliegue de sensibilidad que explora los hilos invisibles del destino y la memoria. Trata sobre los secretos que marcan a fuego una vida y la valentía necesaria para enfrentarlos. Es una lectura obligatoria por su capacidad de conectar con la fibra emocional del lector.

Victoria, de Paloma Sánchez-Garnica

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Tras su éxito internacional, Sánchez-Garnica nos entrega una obra interesantísima de supervivencia y dignidad. La novela recorre los claroscuros de la historia reciente con una precisión documental impecable y una trama que engancha desde la primera línea. Te la recomendamos porque es un homenaje a la resiliencia femenina. Es una de las novedades más potentes de este 23 de abril, ideal para quienes quieren una historia que explique quiénes somos hoy.

Sea cual sea tu elección, este Día del Libro 2026 es la excusa perfecta para perderse en nuevas historias. Ya prefieras el tacto del papel o la comodidad de Audible para acompañar tus rutinas, lo importante es celebrar el placer de leer.