Prepara tu piel para el verano: este es el mejor momento para utilizar una depiladora de luz pulsada (ahora en oferta)

Se acerca la época de ponernos vestidos y faldas, de ir a la playa y a la piscina, de las escapadas de fin de semana con amigos, de las vacaciones de verano… ¿Y también de depilarte mucho más a menudo? Si este año quieres dejar la cuchilla en casa, la primavera es el mejor momento para empezar a utilizar una depiladora de luz pulsada.

Estos dispositivos funcionan con tecnologíaIPL que debilita el vello de manera progresiva, así que ayuda a que el pelo salga cada vez más fino y con menos frecuencia. Y una de las opciones más cómodas y completas es la depiladora IPL Philips Lumea Serie 8000, ahora rebajada un 29% en El Corte Inglés justo a las puertas del buen tiempo. ¡Te ahorras 160€!

¿Por qué es el mejor momento para empezar con luz pulsada?

Reduce hasta un 86% el vello en las piernas después de 12 tratamientos.

Solo necesitas 1 sesión cada 2 semanas durante las primeras 6 semanas.

Lámpara con hasta 450.000 pulsos de luz para años de uso.

Incluye 4 cabezales para cara, cuerpo, axilas y bikini.

El sensor SmartSkin ajusta automáticamente la intensidad según el tono de piel.

La alternativa más cómoda para no depender de la cuchilla este verano

depiladora IPL

La principal ventaja de empezar a utilizar ahora la depiladora IPL Philips Lumea Serie 8000 es que te da tiempo a notar los resultados antes del verano. Trabaja de manera progresiva, debilita el vello de todo el cuerpo y cada vez crecerá más lento hasta llegar a desaparecer casi por completo. Además, puede adaptar el tratamiento según la zona del cuerpo (axilas, piernas, línea del bikini, rostro…).

También te va a echar una mano el sensor de piel inteligente, que analiza el tono de piel y ajusta la intensidad más adecuada entre cinco opciones. Así, evitar utilizar una potencia demasiado alta o baja y la experiencia resulta más sencilla, sobre todo si nunca has utilizado la tecnología IPL.

Cómo utilizar esta depiladora IPL Philips paso a paso

Lo primero que debes saber es que esta depiladora Philips incluye la app gratuita Lumea, que establece tu calendario de sesiones y te guía paso a paso.

Depila la zona antes de empezar con tu método habitual (cera, cuchillas, afeitadora). La luz pulsada funciona mejor cuando no hay vello visible en la piel. Elige el cabezal más adecuado según la zona (cara, bikini, piernas y cuerpo o axilas). El sensor SmartSkin te recomienda el nivel de intensidad más cómodo. Desliza la depiladora por la piel y aplica los pulsos de luz poco a poco. Lo ideal es hacerte las primeras 6 sesiones cada 2 semanas. Después, bastará con 1 sesión de mantenimiento al mes.

¡Así de fácil! Si empiezas ahora, llegarás al verano con una piel mucho más suave. Además, El Corte Inglés tiene ahora una promoción, al margen del descuento, con hasta 100€ de reembolso si compras ahora tu depiladora IPL de Philips. ¡Chollazo!

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