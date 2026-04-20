Ideas de regalo para el Día de la Madre: 4 dispositivos profesionales para cuidar el cabello sin salir de casa

Si todavía no has encontrado el regalo perfecto para el Día de la Madre, ¡todavía estás a tiempo! Te presentamos 4 ideas de regalo que tu madre usará todos los días

¿Buscas un regalo especial para el Día de la Madre? El 3 de mayo está a la vuelta de la esquina. Y si no quieres que este año se te eche el tiempo encima, queremos echarte una mano con el regalo perfecto para una de las mujeres de tu vida. Nuestro consejo es que pongas el cuidado y el bienestar en el centro, sobre todo si tu madre vive con prisas, inmersa en la rutina y no se dedica todo el tiempo que le gustaría.

Para ellas es perfecta la gama Ultimate Experience de Rowenta, una auténtica revolución en el cuidado del cabello con herramientas que imitan el gesto de los profesionales para conseguir el mejor resultado en casa y sin apenas esfuerzo. La gama está formada por secadores de pelo, moldeadores, cepillos de aire y planchas con tecnología avanzada que facilitan el peinado diario y al mismo tiempo cuidan de tu melena. Y aún hay más, porque podrás hacer tus regalos para este Día de la Madre con un 15% de descuento al aplicar el cupón ELESPANOL15 en la tienda online de Rowenta.

¿Por qué regalar la gama Ultimate Experience de Rowenta?

Día de la madre Rowenta

No hay dos madres iguales, ni tampoco dos rutinas de haircare idénticas. Y ese es un buen punto de partida para entender la gama Ultimate Experience de Rowenta, porque sus dispositivos de cuidado capilar se adaptan muy bien a distintos tipos de cabello, estilos y necesidades. Aunque con el objetivo de conseguir resultados profesionales en casa sin complicarte demasiado la rutina.

Y lo consiguen gracias a la tecnología. Por ejemplo, algunos de sus dispositivos incorporan el famoso efecto Coanda, un sistema que utiliza dos flujos de aire en direcciones opuestas para atraer el cabello y alisarlo de manera natural. Esto reduce el uso de calor directo hasta en un 50% frente a herramientas tradicionales.

Un secador de pelo o un cepillo de aire son buenas ideas de regalo para el Día de la Madre, porque están equipados con tecnología iónica que acaba con el encrespamiento y el frizz. Y sus dispositivos de calor también incluyen accesorios, cabezales intercambiables y tecnologías que minimizan el impacto térmico en la melena. ¿Se te ocurre algo mejor que regalar belleza y cuidado profesional? Recuerda aplicar el cupón descuento ELESPANOL15 en todas tus compras del Día de la Madre en Rowenta.

Secador de pelo Maestria For You

Este secador de pelo Rowenta es perfecto para dejar de probar ajustes hasta dar con el adecuado. El Maestria For You permite personalizar al máximo el resultado gracias a la pantalla LED integrada, que guía paso a paso para adaptar la temperatura y la velocidad según el tipo de cabello, la densidad y el resultado. No olvides aplicar el cupón ELESPANOL15 en el carrito para ahorrarte un 15% de descuento.

Incluye 6 accesorios para alisar, rizar o dar volumen y un neceser premium para guardar todo fácilmente.

Memoriza tus ajustes preferidos y tiene un potente motor digital que alcanza velocidades de aire de hasta 225 km/h.

Secador de pelo Air Motion

El AirMotion de Rowenta es un secadoralisador para conseguir un alisado natural sin castigar el cabello, que ahora puedes conseguir más barato con el cupónELESPANOL15. Su principal baza es el efectoCoanda, una tecnología que utiliza el flujo de aire para atraer y alisar el mechón al mismo tiempo que lo seca y así conseguir un resultado natural con hasta un 50% menos de calor. El resultado es un menor daño térmico y una melena más sana, suave y brillante.

9 combinaciones de temperatura y velocidad con memoria para adaptar el secado a cada rutina de haircare.

Diseño muy ligero (300 gramos) y ergonómico para usarlo cómodamente en casa o llevarlo de viaje.

Cepillo de aire Air Rotate

De esta selección de regalos beauty para el Día de la Madre, este cepillo de aire Rowenta es el más versátil. Y la ventaja es que lo puedes conseguir rebajado un 15% si aplicas el cupónELESPANOL15. Este Air Rotate es capaz de generar un flujo de aire de hasta 160 km/h y además incluye un sistema de rotación rápida para moldear el cabello sin apenas esfuerzo. Y se suman las cerdas naturales, que trabajan el cabello suavemente para dar volumen, y el generador de iones para reducir el encrespamiento y conseguir el brillo propio de los salones de belleza.

Incluye 1 boquilla secadora, 2 cepillos y 6 rulos de distintos tamaños, todo en un práctico neceser, y 8 combinaciones de temperatura y velocidad para un estilo totalmente personalizado.

Su revestimiento cerámico distribuye el calor de manera uniforme para proteger la fibra capilar mientras da forma al peinado que quieras.

Día de la madre Secador de pelo Nano Rowenta

Nuestra última idea de regalo es este secador de pelocompactoNanoRowenta con un 15% de descuento. Es uno de los más compactos de su categoría, pero en absoluto renuncia a la potencia, ya que la tecnología de motor de alta velocidad NANO alcanza hasta 266 km/h de flujo de aire para un secado rápido y eficiente, incluso en melenas largas. Además, el sensor de temperatura incorporado ajusta el calor hasta 1.000 veces por segundo para proteger la fibra capilar y evitar el sobrecalentamiento.

Ligero y compacto, solo 300 g, el secador perfecto para llevar de vacaciones

El generador de iones reduce el encrespamiento y aporta hasta 3 veces más brillo al cabello.

Secador de pelo o cepillo de aire, ¿con cuál vas a sorprenderla? Sea cual sea tu elección, con la gama Ultimate Experience de Rowenta acertarás seguro este Día de la Madre. Regala la tecnología que mamá necesita para lograr resultados profesionales cada mañana en tiempo récord, y tú puedes conseguir un 15% de descuento en toda la gama con el cupón ELESPANOL15. ¡Compra ahora tus regalos!

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