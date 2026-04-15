Un antivirus no es suficiente para navegar por internet: Avast reduce los riesgos con una VPN integrada

Los ciberdelincuentes son cada vez más profesionales, así que para protegerte de verdad necesitas un buen antivirus y una VPN para tu conexión.

Los dispositivos electrónicos y la conexión a internet forman parte irremediable de nuestra vida. Están presentes cuando trabajamos en la oficina o en casa, cuando hacemos compras online, gestionamos algún trámite con alguna administración, incluso cuando echamos una mano a nuestros hijos con los deberes. El problema es que todas las ventajas de internet llegan acompañadas también de riesgos online que aumentan a una velocidad de vértigo. Solo en el año 2025, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) tuvo que gestionar másde 122.000 incidentes de seguridad, un aumento del 26% en comparación con el año anterior.

A veces, ocurre en forma de phishing por email o SMS, otras con robo de datos al conectarnos a redes Wi-Fi públicas sin proteger la conexión y también nos exponemos cada vez más al ransomware. Por eso, el antivirus de toda la vida ya no es suficiente. Los expertos en ciberseguridad apuntan a un 'combo' de antivirus y VPN, como el que Avast lleva años ofreciendo para adaptarse a las nuevas vulnerabilidades de la red.

Avast Antivirus: protección en tiempo real contra las amenazas actuales

Avast VPN

Avast cuenta con más de tres décadas de experiencia y millones de usuarios protegidos en todo el mundo. Es la razón por la que su antivirus es una solución avanzada de seguridad en 2026. De hecho, la Inteligencia Artificial y el sistema Machine Learning detectan y ayudan a bloquear muchas amenazas antes de que afecten a tu dispositivo y, por supuesto, de que tengan alguna consecuencia en tus datos.

Es lo que conocemos como protecciónproactiva y es una característica clave en los antivirus actuales. La tecnología de Avast puede identificar patrones de comportamiento sospechosos para frenar muchos tipos de amenazas (también las que aún no tienen firma) y añade una capa de protección a todas las tareas que hagas en tus dispositivos. Estas son las opciones de antivirus Avast disponibles:

Versión gratuita Avast : es bastante completa e incluye también protección avanzada frente a ransomware (un malware que secuestra la información personal).

: es bastante completa e incluye también protección avanzada frente a ransomware (un malware que secuestra la información personal). Avast Premium Security : es la versión más avanzada del antivirus por 29,20€ al año* para un ordenador y un móvil o 37,60€ al año* si quieres protección para hasta 10 dispositivos.

: es la versión más avanzada del antivirus por 29,20€ al año* para un ordenador y un móvil o 37,60€ al año* si quieres protección para hasta 10 dispositivos. PlanUltimate: incluye antivirus, VPN, limpieza y antitracking desde 51,99€ al año.*

Avast SecureLine VPN: navega sin que nadie te siga la pista

Avast VPN

¿Conoces la diferencia entre antivirus y VPN? El primero protege tus dispositivos (ordenador o móvil) contra un software malicioso, mientras que la VPN ofrece protección a la conexión a internet al cifrarla y ocultar la dirección IP. El mayor riesgo ocurre al conectarnos a una red Wi-Fi pública (hoteles, restaurantes), pues cualquiera puede acceder a tu información personal si no tienes una VPN activa.

La solución es Avast es el servicio Avast SecureLine VPN, pues se encarga de cifrar la conexión entre tu dispositivo y el servidor VPN. Además, oculta la IP para que puedas navegar con mayor seguridad, aunque te conectes a una Wi-Fi pública, y reduce el riesgo de que sufras un robo de datos o cualquier ataque a tu información personal.

En este caso, Avast tiene una VPN con una política de no registro de actividad de navegación (no-logs), que no registra la actividad de navegación de los usuarios, ni las direcciones IP de los usuarios. Además, es un servicio completamente integrado con el ecosistema Avast, así que la VPN y el antivirus funcionan juntos para una protección completa. La suscripción de VPN integrada con antivirus Avast tiene un coste de 4,29€ al mes, con una prueba gratis de 60 días.

Preguntas frecuentes

¿Te surgen dudas sobre el antivirus o la VPN de Avast? Las resolvemos todas a continuación, con las preguntas más frecuentes.

¿En qué se diferencia un antivirus de una VPN?

El antivirus es el que protege el dispositivo electrónico frente a amenazas (virus, malware, ransomware) al detectar y bloquear software malicioso. La VPN, en cambio, protege la conexión a internet, cifra los datos y oculta la IP para ayudar a evitar el rastreo de tu actividad online, el impacto en el rendimiento suele ser mínimo.

¿Puedo utilizar un antivirus y una VPN a la vez?

Sí y, de hecho, es la opción más recomendable. El antivirus y la VPN cumplen funciones distintas, pero complementarias al mismo tiempo. En el caso de Avast, están integrados en un mismo ecosistema para facilitarte las cosas.

¿Un antivirus consume muchos recursos en mis dispositivos?

Avast suele funcionar en segundo plano y reduce el impacto en el rendimiento. Cualquier software de seguridad tiene que utilizar un mínimo de recursos, pero como usuario no vas a notar que tus dispositivos se ralenticen por este motivo.

¿Y la conexión a internet es más lenta con una VPN?

Tampoco. Las VPNmodernas, como la de Avast, están optimizadas para que la navegación sea muy fluida y para mejorar el cifrado activo en la mayoría de los casos sin afectar de forma perceptible. Así que, si tu conexión a internet es estable, no tienes de qué preocuparte.

*Solo durante el primer año

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