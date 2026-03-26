Última oportunidad para asistir al LUX TOUR de Rosalía en Madrid: así puedes conseguir tus entradas

Nadie quiere perderse el LUX TOUR de Rosalía. La gira mundial de presentación de su disco LUX comenzó hace unos días en París y continuará por el continente europeo y americano, con solo ocho fechas en nuestro país. El Movistar Arena de Madrid acogerá las cuatro primeras los días 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril de 2026, con el cartel de 'entradas agotadas' desde hace semanas.

Sin embargo, todavía tienes una última oportunidad para comprar tus tickets para cualquiera de las cuatro fechas en StubHub. Es una plataforma en la que los usuarios pueden vender y comprar entradas para eventos, normalmente con muy alta demanda, y todavía quedan localidades disponibles para las cuatro fechas. ¿Te vas a perder la gira de la que todo el mundo habla?

Cómo conseguir entradas para el LUX TOUR de Rosalía en Madrid

Rosalía Stubhub

Los cuatro conciertos de Rosalía en Madrid (y los cuatro del Palau Sant Jordi de Barcelona también en abril) están 'sold out' desde el día que salieron las entradas a la venta. Y con razón, porque el disco LUX se convirtió en el mejor álbum de 2025 y todo lo que hace Rosalía parece estar tocado por una varita.

Además, los primeros conciertos en Europa del LUX TOUR nos avanzan que esta propuesta se aleja bastante del concepto austero y minimalista de la gira anterior. Lo piden temas como 'La Perla', 'Berghain' o 'Reliquia', pero también sabemos que la artista catalana incluirá temas de álbumes anteriores. Un despliegue maximalista con entradas agotadas en casi todas las paradas, así que hazte con las pocas entradas disponibles que quedan en StubHub.

Qué es y por qué comprar entradas para Rosalía en StubHub

StubHub es una plataforma en la que usuarios pueden comprar y vender entradas para conciertos, festivales o partidos de fútbol, normalmente con una demanda bastante alta. Así, quienes compraron su entrada para una de las fechas de Rosalía en España y no pueden acudir, tienen la opción de poner los tickets a la venta para que lo aproveche otro usuario.

La plataforma actúa en todo momento como intermediaria, con garantías para ambas partes y para que solo tengas que preocuparte por disfrutar del show. En este caso, en StubHub encontrarás los últimos tickets disponibles para los cuatro conciertos de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, con distintas opciones de ubicación (pista o grada) y de precios.

¿Buscas planes en Madrid? Estos eventos también tienen alta demanda

BTS Stubhub

Los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona no son los únicos para los que puedes comprar entradas en StubHub. De hecho, la plataforma tiene tickets para eventos con muy alta demanda (deportes, conciertos, teatro, comedia…) y que colgaron el cartel de 'entradas agotadas' hace meses. Por ejemplo:

BTS en el Riyadh Air Metropolitano : la banda coreana pasará por la capital de España los días 26 y 27 de junio de 2026 como parte de su gira mundial.

: la banda coreana pasará por la capital de España los días 26 y 27 de junio de 2026 como parte de su gira mundial. La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena : el regreso de Amaia Montero a LODVG y el anuncio de su nueva gira volvió locos a los fans de la banda, con fechas en Madrid los días 28, 29 y 31 de mayo, 22 y 23 de septiembre, y 30 de diciembre.

: el regreso de Amaia Montero a LODVG y el anuncio de su nueva gira volvió locos a los fans de la banda, con fechas en Madrid los días 28, 29 y 31 de mayo, 22 y 23 de septiembre, y 30 de diciembre. Real Madrid - Bayern de Múnich: no todo iba a ser música. El conjunto blanco recibirá al Bayern de Múnich el 7 de abril en el Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de la Champions, sin localidades disponibles. En StubHub puedes conseguir una de las pocas que quedan a la venta.

Si llevas con el disco LUX en bucle desde que salió y no conseguiste entradas para ninguna de las cuatro fechas en Madrid, tienes la última oportunidad de hacerte con tus tickets en StubHub para el día que elijas. Ver a Rosalía en concierto es de esas cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida. Y si son varias, ¡mejor!

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