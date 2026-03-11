Adelántate a la primavera: piel más suave y sin vello con esta depiladora de luz pulsada Philips rebajada 150€

Queda poco más de una semana para darle la bienvenida a la primavera, con todo lo que implica. Días más largos, más horas de sol, cambiar las chaquetas y las bufandas por prendas más ligeras… ¿Te gustaría llegar al buen tiempo con una piel más suave y libre de vello sin tener que depilarte todas las semanas? Si la respuesta es sí, necesitas empezar ahora un tratamiento con una depiladora de luz pulsada.

La tecnología IPL (luz pulsada intensa) envía pulsos de luz que actúan sobre el folículo del vello para debilitarlo y que crezca cada vez con menos fuerza, hasta que prácticamente desaparezca. Eso sí, implica un tratamiento de varias sesiones en casa hasta terminar definitivamente con el vello de cualquier zona del cuerpo. Y por eso ahora es un buen momento para empezar, sobre todo porque MediaMarkt ha lanzado su Plan Renove y ha rebajado 150€ la depiladora de luz pulsada Philips Lumea Series 9000. ¡Corre a por ella!

Beneficios de utilizar una depiladora de luz pulsada

Reduce el crecimiento del vello de forma progresiva, con resultados visibles a partir de las 4 semanas.

Hasta 450.000 pulsos de luz, lo que equivale a unos 39 años de vida útil.

Tratamiento inicial cada 2 semanas durante el primer mes y medio. Después, una sesión de retoque mensual.

El sensor SmartSkin tiene 5 niveles de intensidad que analizan el tono de la piel.

Incluye 4 cabezales para cara, cuerpo, axilas y la línea del bikini.

El tratamiento más cómodo en casa para todo tipo de pieles

depiladora luz pulsada Philips Lumea Series 9000

La depiladora de luz pulsada Philips Lumea Series 9000 es una de las más avanzadas del mercado y con mejor tecnología. Además, la puedes utilizar en casa con los mismos resultados que tendría la depilación láser en un centro de estética. Incluye cuatro accesorios que se adaptan a cada zona del cuerpo. Por ejemplo, el cabezal para el rostro tiene un diseño plano con filtro UV, mientras que el del cuerpo es algo más amplio para cubrir superficies grandes (brazos o piernas) en poco tiempo.

Philips asegura que puedes reducir el vello hasta en un 86% en las piernas y hasta un 70% en la zona del bikini después de un ciclo de 12 sesiones. Además, la app Philips Lumea IPL te ayuda a familiarizarte con la depiladora de luz pulsada, organizar el calendario de sesiones y recibir consejos de uso.

¿Qué es el Plan Renove de MediaMarkt?

¿Renovarse o morir? Esa es la filosofía de la campaña Hazte un Renove de MediaMarkt, con descuentos de hasta 460€ para renovar televisores, grandes y pequeños electrodomésticos, informática, telefonía, cuidado personal y mucho más. Puedes aprovechar para renovar tus dispositivos hasta el 24 de marzo.

En el caso de esta depiladora de luz pulsada Philips, forma parte de la categoría de cuidado personal, con descuentos que varían según el precio original del producto. Por ejemplo, con el plan Renove, te puedes ahorrar hasta 150€ en tu nueva depiladora de luz pulsada, pero también hasta 180€ en electrodomésticos para el hogar o hasta 460€ en tu nueva Smart TV.

¿Quieres probar un método de depilación seguro para la piel, cómodo y que no mancha? Tienes que tener una depiladora de luz pulsada en casa para ahorrar en cuchillas desechables, depiladoras que hacen daño y cera que mancha, ¡ahora con 150€ de descuento en MediaMarkt!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.