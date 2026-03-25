No todos los procesadores son iguales: qué tener en cuenta en 2026 para elegir el tuyo

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¿Crees que elegir un procesador es un asunto reservado solo para expertos? En absoluto. Puede dar esa sensación al encontrarte con nombres técnicos y cifras, pero en realidad es más sencillo de lo que parece. El procesador —o CPU— es el cerebro del ordenador y el que se encarga de ejecutar las tareas, que van desde abrir el navegador hasta editar vídeo o jugar.

Hay equipos que ya vienen con procesador integrado, pero en otros lo puedes elegir tú mismo y así adaptarás el rendimiento por completo a lo que realmente necesitas. Por ejemplo, el procesador AMD Ryzen 5 5500 es una opción interesante que ahora está rebajada un 57% en PcComponentes solo por tiempo limitado.

Lo mejor de este procesador AMD Ryzen 5 5500

6 núcleos y 12 hilos para trabajar y jugar con buena fluidez, incluso en multitarea.

Alcanza hasta 4,2 GHz en modo turbo.

16 MB de caché L3 que mejoran la respuesta del sistema en uso diario y gaming.

Consumo contenido de 65 W para equilibrar la potencia y la eficiencia energética.

El rendimiento que necesitas para el día a día, gaming y más

Procesador AMD Ryzen 5 5500

El procesador AMD Ryzen 5 5500 no es el más potente del mercado, pero sí que puede presumir de ser uno de los más versátiles. Tiene 6 núcleos y 12 hilos para hacer varias cosas a la vez sin ralentizar el dispositivo, así que puedes tener tantas pestañas abiertas como quieras, editar imágenes y hasta jugar mientras otras apps funcionan en segundo plano.

La frecuencia base de 3,6 GHz, con picos de hasta 4,2 GHz, se nota sobre todo en tareas que requieren una respuesta rápida. Y la arquitectura de 7 nm mejora el rendimiento y ayuda a mantener temperaturas más controladas.

Cómo elegir un buen procesador en 2026

El primer paso para elegir un buen procesador, igual que un dispositivo electrónico, es entender qué necesitas realmente. No todo el mundo necesita las mismas cifras de potencia, por ejemplo.

Piensa bien en el uso: para navegar, ofimática o streaming, será suficiente con un procesador más básico. Si vas a jugar, editar vídeo o trabajar con software exigente, necesitarás uno más potente. Fíjate en que tenga suficiente memoria RAM. ¿Es compatible? Confirma si el procesador encaja con tu placa base. Valora el consumo energético: un procesador eficiente genera menos calor y alarga la vida útil del equipo.

No todos los días encuentras un procesador AMD versátil rebajado a menos de 80€. Si es lo que necesitas para tu PC, aprovecha ahora que está rebajado a menos de la mitad de su precio original solo por tiempo limitado.

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