Acaba de salir al mercado y ya tiene más de 100€ de descuento: así es el nuevo POCO X8 Pro 5G

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La llegada de un nuevo smartphone al mercado suele generar expectación y curiosidad a partes iguales, lo que no es habitual es que venga acompañado de un descuento potente desde el primer momento. Es lo que está pasando con el nuevo POCO X8 Pro 5G, que acaba de aterrizar y ya está rebajado un 22% en PcComponentes. Te puedes ahorrar 110€ en las prestaciones que acaban de llegar al mercado.

Este es un smartphone que apunta a la gama media-alta, aunque su precio ahora lo sitúe en un rango de precio mucho más interesante. Así que si llevabas tiempo esperando para renovar tu móvil, este POCO es interesante en cuanto a la potencia, batería y almacenamiento. ¡Sigue leyendo!

Razones para comprar el POCO X8 Pro 5G

Batería de 6500 mAh que dura todo el día (y más).

Carga rápida de 100 W para cargar en pocos minutos.

Procesador Dimensity 8500-Ultra de hasta 3,4 GHz para juegos y multitarea.

512 GB de almacenamiento UFS 4.1 que elimina los problemas de almacenamiento.

Así es el nuevo smartphone de gama media de POCO

POCO X8 Pro 5G

El POCO X8 Pro 5G es un smartphone con prestaciones de gama media-alta muy interesantes para la inmensa mayoría de usuarios. Por ejemplo, combina sus 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno (también disponible con 8 GB de RAM y 256 GB de SSD) para un funcionamiento rápido e intuitivo. Es más fácil que nunca abrir varias apps a la vez, cambiar entre ellas o editar contenido.

Además, la pantalla también hace lo suyo con una resolución de 1,5K, 120 Hz y un brillo de hasta 3.500 nits. Y en cuanto a la cámara, el sensor principal de 50 MP con estabilización óptica cumple muy bien en el día a día y para grabar contenido para redes sociales.

¿Para quién es el smartphone perfecto?

Este smartphone POCO es accesible para muchos bolsillos gracias al descuento del 22% que tiene ahora en PcComponentes. Es ideal para:

Sacarle el máximo partido al móvil con juegos, vídeos o multitarea sin tirones.

Viajas o pasas muchas horas fuera de casa y necesitas autonomía real.

Haces muchas fotos o vídeos, quieres buena calidad y almacenamiento suficiente.

Tener un móvil resistente (IP68) para el uso diario y para llevarlo siempre contigo.

Acaba de aterrizar en el mercado, pero este smartphone POCO tiene todo para convertirse en uno de los mejores gama media de 2026. Intuimos, además, que el descuento de 110€ en PcComponentes no va a durar demasiado, ¡date prisa!

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